Santa Marta moderniza sus instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes continúa consolidándose como un referente deportivo en la provincia, apostando por la modernización de sus instalaciones y la promoción de la actividad física entre todos los vecinos.

En este sentido, el Pabellón Francisco Samaniego «Fay» se ha convertido en el eje central de las inversiones municipales de este año, al tratarse de una de las infraestructuras más utilizadas y emblemáticas del municipio.

Renovación integral de los baños de la zona de las gradas

La última actuación llevada a cabo ha sido la reforma integral de los baños situados en la zona de gradas, con una inversión de 47.552 euros sufragados a través del Plan de Apoyo Municipal 2024 de la Diputación de Salamanca.

Esta intervención ha permitido modernizar por completo tanto el baño femenino como el masculino, con la instalación de siete inodoros, tres lavabos dobles, tres urinarios, puertas de acceso más amplias y dos cambiadores de bebés.

El proyecto también ha incluido la sustitución de tuberías, el alicatado de paredes y suelos, la pintura de techos y la colocación de nuevos paneles divisorios para hacer más cómoda su ulitización.

Asimismo, se ha renovado la iluminación con halógenos dotados de sensor de movimiento, pantallas led, luces de emergencia y detectores en zonas comunes, garantizando mayor eficiencia y seguridad para todos los usuarios del pabellón.

Mejoras en el pavimento, en la iluminación y en la accesibilidad

A estas actuaciones se suma la reciente instalación de un pavimento multideportivo Powerplay P1 de Mondo, compuesto por caucho ultrarresistente con subbase amortiguadora e impermeable, que favorece la práctica de disciplinas como baloncesto, balonmano, fútbol sala o minibasket. También se han renovado las luminarias del pabellón para reducir el consumo energético y se han modernizado los servicios sanitarios de pista, incorporando equipamiento accesible y cambiadores de bebé.

En el exterior del edificio se han realizado además labores de impermeabilización y mejora de la entrada, garantizando la durabilidad de la instalación y un acceso más cómodo para los usuarios.

Intervenciones en otras instalaciones deportivas

El compromiso del Ayuntamiento con el deporte no se ha limitado al Pabellón Fay. El frontón cubierto ha sido modernizado con nuevas canastas de baloncesto y minibasket, proyectores y marcador electrónico, ampliando las posibilidades de uso del espacio.

Por su parte, la zona deportiva de La Raqueta ha visto transformado el antiguo campo de fútbol playa en un campo de entrenamiento de 1.000 m² con solera de hormigón, delimitado con bordillos prefabricados y adaptado a la creciente demanda de espacios para la práctica de fútbol.

Una apuesta firme por el deporte local

Todas estas actuaciones reflejan el firme compromiso del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes con la promoción del deporte, el bienestar de los vecinos y la modernización de sus infraestructuras. Con una oferta deportiva que para el curso 2025/2026 incluye 13 disciplinas adaptadas a todas las edades, el municipio afianza su papel como modelo de desarrollo deportivo integral en la provincia de Salamanca.