Salamanca se queda sin Campeonato de España de triatlón

La Federación Española de Triatlón ha presentado su calendario para 2021 y Salamanca no tendrá el Campeonato de España de Larga Distancia, que se iba a celebrar en la ciudad este año y que tuvo primero que aplazarse (del 28 de junio al 4 de octubre) y después suspenderse definitivamente a causa de las restricciones provocadas por el coronavirus. “Este año no se ha podido hacer por la situación después de tenerlo todo preparado y a ver si en 2021 puede haber algunas competiciones aunque no sea el Nacional”, lamentaba el delegado provincial, Yonatan Martín.

De hecho, el Triatlón Ciudad de Salamanca, está incluido en el calendario para celebrarse el próximo mes de junio, pero habrá que ver cómo está la situación según se van acercando las fechas. En todo el país se están disputando distintas competiciones de este deporte pero en Castilla y León las normas de la Junta están siendo más severas y los organizadores de momento no se están lanzando a organizarlas.

En 2019 Salamanca acogió el Campeonato de España de Larga Distancia (que en 2021 tendrá lugar en Playa de Aro, y el éxito de organización y de público había llevado a la Federación Española a repetir la sede, pero a pesar de los esfuerzos de la delegación salmantina no pudo ser ni antes ni después del verano ante el empeoramiento de la pandemia.