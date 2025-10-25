Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Martín Rechimón y su banquillo siguiendo con atención una jugada de sus compañeros. LAYA

El BM Salamanca le planta cara al líder

El conjunto de Martín Rechimón firma una primera parte sobresaliente pero acaba cediendo por 37 a 31 en el segundo acto

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:07

Comenta

El BM Ciudad de Salamanca se marchó del Ángel Nieto con un sabor agridulce de boca, después de haber firmado una grandísima primera parte frente al líder intratable del Grupo B de la Primera Nacional.

A tal punto llegó la sorpresa, que los de Martín Rechimón llegaron a verse con 4 goles de ventaja en el tramo final de la primera media hora de encuentro. Y no fue flor de un momento, ya que desde el pitido inicial los del Río Tormes marcaron el ritmo del partido, hasta que los zamoranos pisaron el acelerador y encontraron una pequeña fuga de agua por la que alcanzar el descanso en tablas.

Con el partido igualado arrancó un segundo tiempo que no podía ser igual de ninguna manera, el cansancio hizo mella en el conjunto del técnico argentino —que aún así sumó 12 goleadore distintos, lo que habla a las mil maravillas de la aportación coral de todo el vestuario— y la calidad de su rival se acabó imponiendo hasta acabar cayendo por seis tantos de desventaja.

Agúndez una vez más fue el máximo artillero del BM Ciudad de Salamanca con seis dianas.

