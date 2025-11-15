El BM Salamanca planta cara al Covadonga, pero acaba cediendo en casa (32-35) Los salmantinos cayeron derrotados ante el segundo clasificado en un partido en el Río Tormes que ofreció una gran igualdad hasta la recta final

La Gaceta Salamanca Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:50

El BM Salamanca se vio superado (32-35) por segunda jornada consecutiva, en esta ocasión frente al Covadonga en el pabellón Río Tormes. Un partido en el que los charros miraron de tú a tú al segundo clasificado, aunque los visitantes no se dejaron empatar una vez lograron una mínima ventaja.

Desde el primer minuto, el duelo ofreció un constante intercambio de golpes, tal fue la igualdad que la máxima renta en el marcador fue de dos goles al descanso (13-15). Un espléndido Carretero en el ataque salmantino, sumado al buen papel de Carlos Fernández bajo los palos, invitó a soñar al equipo dirigido por Rechimón. Una ventaja en manos del Covadonga que no pudo ampliar ante un buen nivel charro, pero que tampoco perdió hasta el final para terminar imponiéndose al BM Salamanca por 32-35.

Con este resultado, los salmantinos ocupan el decimocuarto puesto con 6 puntos, después de firmar 3 victorias y 7 derrotas. La próxima parada del BM Salamanca será contra La Fuente Pereda, también en casa, el próximo sábado 22 de noviembre a las 19:30 horas.