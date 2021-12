Sabrina Vega: “A Carlsen una mujer no la va a disputar el Mundial. Nuestro éxito es crecer en número”

Sabrina Vega [Las Palmas; 1987] es un ‘1’ fijo en la Quiniela del Torneo Magistral de Salamanca: de cuatro ediciones ha estado presente en tres. “Estoy encantada de seguir repitiendo. Esta ciudad por todo lo que entraña para mi pasión, que es el ajedrez, es una de esas sedes especiales en las que a una le gusta jugar. Aquí está la cuna del ajedrez moderno, hay una tradición que me encanta: pisar la biblioteca de la Universidad es algo que llena por lo que allí está conservado. Es una sede romántica y eso lo paladeo y lo disfruto”.

¿Cómo valora la campeona de España el Magistral para volver una edición más?

Es un honor tener la oportunidad de volver a Salamanca, por toda su tradición histórica y cultural ajedrecista. Este tipo de proyectos son un lujo para los que amamos este deporte; sobre todo porque al esfuerzo de los clubes y de las federaciones, aquí se suma la implicación del Ayuntamiento y de la Universidad. Además, no voy a ocultar que es estimulante jugar con esta nómina de jugadores este Magistral. Y además suma las actividades paralelas del Festival. Esta edición me invitaron a las simultáneas y lo disfruté un montón.

Es cierto, se le veía muy cómplice y pedagógica con sus pequeños rivales, ¿qué le decía y qué le decían ellos?

De las actividades paralelas al Torneo en las que he participado es que es en la que más he disfrutado. La modalidad de simultáneas te permite acercarte a compartir el tablero y ese gusto por el ajedrez con gente joven y también con adultos, últimamente nuestro deporte se está fomentando entre los jubilados. No sé, me gusta ser cómplice porque lo que estamos respirando es nuestra pasión; y, a mí, ver la ilusión de los niños, e intercambiar alguno consejos o risas me estimulan.

En las simultáneas se enfrentó a niños y a niñas. El ajedrez es, por suerte, un deporte en el que la barrera del sexo no existe en el momento del juego, ¿pero ¿cómo es fuera de él, a la hora por ejemplo de entrar en competición?

Ahora mismo, de unos años hacia acá, las oportunidades para las jugaras son mejores y se van equiparando en cuanto a proyectos; en este sentido, este torneo es una suerte, porque da visibilidad a los referentes femeninos. Aunque es cierto que sacando la vista fuera del Magistral, todavía tenemos ese hándicap, somos inferior en número y eso nos complica mucho. El salto a la continuidad, es decir de iniciarse a quedarse. Los números afortunadamente los números crecen en cuanto a jugadoras y a partir de ahí la igualdad llegará sola.

Magnus Carlsen acaba de revalidar su título de campeón del Mundo. ¿Cuándo una jugadora no solo llegará ahí, a estar en este tipo de partidas?

Con Carlsen ya te digo que no va a ser [ríe]. Como te contaba estamos en el camino de que las jugadoras se inicien y se queden. Ahora mismo nuestro éxito está en crecer numéricamente, porque cuanto más número de jugadoras seamos tanto a nivel estatal como internacional, más probabilidad hay de que surja el talento. Lo importante ahora es tener fijar población activa y también referentes. En este sentido, vamos creciendo. Estar en el Top 100 es un gran paso.

En el proceso de ‘fijar población’ ajedrecista, lo que comentábamos de que no solo prueben, sino que sigan jugando, cuánto de importante ha sido que el ajedrez [el chess] sea un juego gratuito y fijo en ordenadores, tablets....

Clave. Es lo mejor que nos ha pasado. Antes de la era de Internet este deporte estaba lleno de estigmas y tabúes: era un deporte para inteligentes, aburrido, estático... Así es imposible crear la curiosidad de nadie. Con la digitalización y la diversión on line el ajedrez ha roto muchísimas barreras. Se van cayendo prejuicios y se ve lo que es este deporte: una actividad dinámica, divertida... El que prueba se queda y es por algo.

Conocemos su faceta como jugadora, después de 3 ediciones participando, ¿cómo es la Sabrina Vega con tiempo libre en Salamanca?

Cuando vienes a eventos así no tienes mucho tiempo. Pero me gusta pasear por el casco antiguo. Te refresca la menta y es importante. He estado en los museos, en la Catedral... Es encantadora.