¿Sabes cuántos jugadores salmantinos pueden decir “yo jugué contra Messi”?

Contar la historieta de que uno jugó contra Leo Messi es un ‘honor’ que irá tomando más valor con el peso de los años cuando la leyenda del argentino se recuerde en las conversaciones. Ese plus lo pueden tener dos salmantinos como José Ángel Alonso y Óscar González.

El exjugador del Unionistas tiene ese recuerdo imborrable bien guardado en su mente. Fue en la primera jornada de la 2014-2015. Barcelona-Elche. José Ángel debutaba en Primera y ante Messi. “Fue hace 6 años y tengo bastantes recuerdos del día. Era el primer partido de liga y a pesar de la enorme dificultad que tenía el partido íbamos con la ilusión de poder empezar la temporada dando la sorpresa en el Camp Nou”, recuerda Alonso, mientras que matiza que le sorprendió ser titular ese día y por delante de la defensa. Emparejarse a Messi lo tiene grabado a fuego. “Recuerdo que recibía el balón de espaldas, delante de mí, y a pesar de presionarle, amagaba a un lado y me hacía un cambio de dirección y de ritmo rapidísimos. Era muy difícil de defender por la rapidez de movimiento y por el control de balón en todo momento”, apuntala José Ángel.

El salmantino no tuvo tiempo ni de cruzar palabra con Messi. “No llegué a hablar nada con él. Fue un partido muy duro y casi no tenía tiempo ni de respirar.... El Barcelona tenía muchísima posesión y te pasabas casi todo el partido corriendo detrás del balón”, reconoce.

Óscar González, salmantino formado en las categorías inferiores del Santa Marta y que ha tenido una amplia carrera en Primera en Valladolid y Zaragoza, lo recuerda también a la perfección. “Le recuerdo como una persona normal pero que jugando hacía cosas fuera de lo común, pero coincidió que siempre que me enfrenté a él no le salió una de esas noches suyas”, matiza Óscar González a este diario, que recuerda haber coincidido en alguna entrega de premios y que le notó alguien muy ‘normal’. Óscar González se ha medido en ocho ocasiones a Messi, siete con el Zaragoza y una con el Valladolid. Su balance es muy bueno ya que eliminó al argentino en Copa con el Zaragoza con gol suyo en el Camp Nou (ese día también marcó Messi) y le venció con el Valladolid 1-0 en 2014 en aquella tarde que Xavi decía que el césped del Zorrilla estaba alto. “Podré contar que me enfrenté a Leo Messi”, recalca el exfutbolista salmantino.