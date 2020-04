Roberto Olabe: “El Helmántico, por lo que significa en mi vida, es mucho más que un estadio”

Hablar de Roberto Olabe es hacerlo de los ascensos de la Unión Deportiva Salamanca de mediados de los 90. Fue el portero titular de aquel ascensor de categorías salmantinos que tanto enamoró a la ciudad y al panorama nacional del fútbol de aquella época.

–¿Qué recuerda del estadio Helmántico?

–No era grande pero sí súper acogedor. Estar allí en aquella época supuso un magnífico periodo deportivo y además el estadio Helmántico era el centro de todo aquello que conseguimos en aquellas temporadas.

–¿Su primer recuerdo del Helmántico?

–Pues no fue muy positivo pero no fue a más. Yo estaba en el Alavés y no estaba muy convencido en aquella época de salir del País Vasco pero Juanma Lillo me convenció y es que además de sus virtudes como entrenador tenía un gran poder de persuasión. Sería finales de julio y cuando iba a entrar en el Helmántico había allí un periodista y nos dijo que ‘esto tiene pinta de que bajan la persiana del club’. Era un época convulsa ya que los clubes se estaban convirtiendo en Sociedades Anónima Deportivas y demás y aquello se me quedó grabado. Fue un momento de incertidumbre que nunca olvidaré aunque luego se vio que fue así y todo salió bien.

–Fueron tres temporadas las que estuvo en la Unión Deportiva Salamanca...

–Sí, el primer año el club dio un giro a lo que había en cuanto al perfil de los jugadores y llegamos jóvenes sin pedigrí a sustituir a grande jugadores. No fue sencillo y competimos bien pero no conseguimos el ascenso. Esa primera temporada, pese a no conseguir nada, fue muy importante ya que se sentaron las bases de lo que vendría. En el fútbol actual todo se quiere con prisas y no existe ese proceso de elaboración como el que fue aquella temporada para nosotros.