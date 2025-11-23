El Real Madrid amortigua el golpe en Elche Segundo empate consecutivo para los blancos en LaLiga EA Sports, que ven cómo su liderato se estrecha tras un choque intenso en el Martínez Valero

Jude Bellingham, durante el partido que el Real Madrid ha disputado en la noche de este domingo contra el Elche Club de Fútbol en el Manuel Martínez Valero.

Domingo, 23 de noviembre 2025

Elche Club de Fútbol 2 - 2 Real Madrid

El Real Madrid no pudo doblegar al Elche este domingo en la jornada 13 de LaLiga EA Sports, y se llevó un empate 2-2 en un Martínez Valero que vibró de principio a fin. El segundo empate seguido de los blancos prolonga las dudas del equipo de Xabi Alonso tras el parón por selecciones y reduce ligeramente la ventaja en la cabeza de la tabla.

Durante gran parte del partido, el Madrid sufrió ante la gran actuación del conjunto ilicitano, que, a pesar de no ganar en seis encuentros, mostró un regreso a Primera brillante. Con Aleix Febas como cerebro, el Elche controló el balón y se adelantó dos veces frente a un Madrid menos incisivo de lo habitual.

El primer tiempo ofreció un buen aperitivo: Courtois y Iñaki Peña brillaron con intervenciones decisivas para mantener el 0-0 al descanso. En la segunda mitad llegaron los goles. Febas abrió el marcador para los locales y Álvaro Rodríguez rozó la sorpresa con otra gran acción. Sin embargo, el Madrid respondió tirando de su poderío a balón parado: Dean Huijsen empató en el minuto 78 y Jude Bellingham logró el definitivo 2-2 tras una acción polémica en la que Vinícius golpeó accidentalmente al portero Peña.

El encuentro fue un auténtico desgaste físico y táctico. El Elche, valiente y con dos delanteros siempre activos, explotó los errores madridistas en la medular, mientras que los blancos buscaron profundidad por las bandas, con Mbappé generando ocasiones y Vinícius esperando en el banquillo. Los cambios de Xabi Alonso, incluyendo a Eduardo Camavinga, Fede Valverde y Gonzalo, no fueron suficientes para romper el orden local.

Álvaro Rodríguez firmó un gol espectacular al poco de entrar, adelantando de nuevo al Elche, pero Bellingham selló el empate que mantiene al Madrid como líder con 32 puntos, seguido de cerca por Barcelona (31), Villarreal (29) y Atlético (28). El Elche, pese al empate, sigue mostrando ambición y se sitúa en mitad de la tabla con 16 puntos, dejando claro que nadie regala nada en el Martínez Valero.