El Rayo frena al líder

El Real Madrid ha empatado este domingo a cero en su visita al Rayo Vallecano durante la jornada 12, en un partido con más músculo que virguerías y cuyo resultado ha dado la opción al Villarreal CF y al FC Barcelona de aumentar presión en su búsqueda del liderato de LaLiga EA Sports que tienen los madridistas.

En el Estadio de Vallecas, los visitantes tuvieron su primera ocasión en el minuto 3 con un zurdazo de Arda Güler desde fuera del área y que le portero Augusto Batalla repelió a un palmo del césped. La respuesta del Rayo tardó más de un cuarto de hora en llegar, por obra de Andrei Ratiu con una internada por su lateral derecho hasta tirar al 'muñeco'.

Bien colocado en su portería, Thibaut Courtois despejó ese disparo y en los minutos siguientes se le acumularon percances al conjunto local. Ya el propio Ratiu había visto una tarjeta amarilla, pero es que Álvaro García vio otra en una acción evitable, al haber entorpecido claramente un saque de banda de Güler en una zona del campo sin demasiado peligro.

Con esas cargas en su mochila, el Rayo además vio cómo se lesionaba Pedro Díaz en su rodilla izquierda, a rebufo de dos oportunidades claras de marcar para el Real Madrid. La primera había sido un centro de Kylian Mbappé desde el lado izquierdo, que tocó de cabeza Jude Bellingham y en el que Vinícius Jr. en el área remató picado a la media vuelta.

Ese disparo, algo forzado, lo despejó a córner un Batalla que mostró reflejos desde el suelo. Y casi de inmediato llegó la otra gran ocasión merengue, pues Brahim Díaz centró con el pie diestro a banda cambiada y Raúl Asencio en tareas ofensivas se coló entre los centrales rayistas para cabecear fuerte en escorzo, pero la bola salió desviada por poco.

Pasada la alarma, el descanso dio tregua a un Rayo con menos fondo de armario para compaginar Liga y Copa del Rey con torneo europeo. Para contrarrestar eso, los pupilos de Íñigo Pérez expusieron valentía e incordiaron a Courtois tras una combinación por la banda izquierda entre 'Pacha' Espino y Álvaro García, con mal remate posterior de De Frutos.

Se envalentonó entonces el Real Madrid, que amenazó a Batalla con un nuevo zurdazo de Güler, esta vez desviado, y luego con un tiro también de zurda que conectó Bellingham escorado casi en la línea de fondo tras un gran control. El guardameta franjirrojo detuvo ese remate del inglés, igual que hizo en el 70' después de un latigazo lejano de Fede Valverde.

La contestación del Rayo fue la enésima cabalgada de Ratiu por su banda, ya que Vinícius apenas ayudaba en defensa por ese lado del campo, y su centro --tras pase de De Frutos-- lo mandó Álvaro García por encima del travesaño cuando estaba dentro del área. A los blancos, vestidos de azul para esta ocasión, se les agotaba el reloj y su oponente se crecía.

Ante eso, Xabi Alonso decidió hacer sustituciones, dando entrada a Dani Ceballos en el minuto 71 y a Rodrygo Goes en el 79'. Lo primero que hizo el dorsal 11 madridista, situado en el extremo derecho, fue forzar un saque de esquina que no tuvo consecuencias. Como tampoco las tuvo otro córner posterior y donde Mbappé reclamó penalti tímidamente.

De cara el desenlace, salió al campo Trent Alexander-Arnold en lugar del renqueante Valverde y a ver si cazaba algún rechace a balón parado; y lo hizo en el 90', pero Florian Lejeune taponó perfecto su disparo. Enfrente protagonizó Óscar Valentín una ocasión con un derechazo alto y, ya en el tiempo de descuento, Alemão gozó de un zurdazo raso sin tino.

Sin fuelle pero con mayor artillería, el conjunto visitante estuvo cerca de marcar con un arreón sobre la bocina, cuando Güler en jugada individual esquivó a un zaguero y efectuó un tiro en el que Pathé Ciss se interpuso providencial; al saque de ese mismo córner, Mbappé de nuevo pidió penalti a causa de un ostentoso agarrón mutuo con Pep Chavarría.

Sin embargo, ni el árbitro Juan Martínez Munuera ni sus asistentes del VAR interpretaron ese lance como punible. El cronómetro entonces se agotó y el 0-0 fue oficial en Vallecas, quedándose el Real Madrid con 31 puntos en la cima de Primera División; por su parte, el Rayo luce ahora 15 puntos y continúa con calma en la mitad de la tabla liguera.

