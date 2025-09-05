«Queremos estar un año más a la altura de lo que espera la gente» Alfredo Martín Cubas, presidente del Campo de Tiro y Deportes atiende a LA GACETA antes del Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos

Este viernes comienza el LXXIV Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos y su presidente, Alfredo Martín-Cubas Fernández, da todos los detalles de lo que se va a vivir estos días en el Campo de Tiro y Deportes de Salamanca.

Vuelve el Concurso Hípico. ¿Con la ilusión de siempre?

—Son tres días en los que se materializa el trabajo de todo el año. Estamos con los preparativos en la pista y el resto de instalaciones, para que estén a la altura de lo que la gente espera. Y con la misma ilusión de siempre, si no más.

Las Ferias y Fiestas de Salamanca no se entenderían sin esta cita.

—Creo que no. Nosotros tenemos un termómetro fundamental: cuando se acercan las fechas nos llama muchísima gente pidiendo invitaciones, preguntando quién viene… Y eso lo utilizamos para estar en tensión y ofrecer lo que la gente espera, que es ilusión. No hay que olvidar que otras ciudades, como Ávila, han dejado de celebrar su concurso por los problemas económicos.

Al Campo de Tiro y Deportes suelen ir los aficionados de siempre. Por si hay alguien que no haya ido nunca, ¿qué se va a encontrar?

—A todos sus amigos, es un punto de encuentro. Independientemente del espectáculo, es pasar una tarde en familia y eso no tiene precio. Estar allí a gusto, que los niños tengan actividades…

¿Tienen una cifra de caballos?

—Matriculados tenemos más de ciento veinte y pensábamos si cerrar el grifo, pero no podemos. Son una burrada en jornada de mañana y tarde. Este año tenemos algo novedoso de cara a la cantera: todos los jinetes de Castilla y León que quieran pueden venir a competir por la mañana para que sientan que en el futuro pueden llegar a competir como los profesionales. Sabemos que supone más gasto y empezar antes por la mañana, con una paliza para el jurado, pero es una apuesta importante que hemos hecho.

¿Cuántos concursos como el de Salamanca hay en España?

—No llegan a diez. Con este nivel de caballos, y de asistencia de público no hay otro como el nuestro. Eso es porque en Salamanca hay mucha afición al caballo y en los días de Ferias la gente entiende que es un evento más. Y, no lo decimos nosotros: los jinetes que vienen por primera vez nos dicen que en ningún sitio pasa esto, alucinan con el clamor del público al salir a la pista.

El Campo de Tiro y Deportes ha apostado porque la jornada no termine con la última prueba, sino que haya ambiente todo el día.

—Pretendemos que la gente se puede quedar a disfrutar y comentar lo que ha visto, en un ambiente muy agradable. Y me gustaría decir algo: este año celebramos la 74ª edición y el año que viene para la 75ª pretendemos hacer algo importante en colaboración con el Ayuntamiento. Con la posibilidad de hacer algún evento para que la gente disfrute.

¿Qué le gustaría que dijera la gente al terminar el Concurso Hípico Nacional?

—Que ya tienen ganas de que se celebre el del año que viene, que además como te he dicho haremos algo especial. Este Concurso es un servicio para Salamanca y mientras tengamos fuerzas va a seguir, contando con el apoyo de las instituciones.

El programa

VIERNES desde las 15:30

Prueba nº1: Servicios y Repuestos José Miguel (1.20 metros. Baremo: A.c.c. Velocidad 350 M. Premios por clasificación: 3 lazos).

Prueba nº 2: LiliCook-Cocina (1.30 m. Baremo: Dos Fases – Velocidad 350 M. Premios por clasificación: 3 lazos).

Prueba nº 3: NOS IMPULSA, Junta de CyL (1.40 m. Baremo: Dos Fases – Velocidad 375 M. Premios por clasificación: 3 lazos).

SÁBADO desde las 15:30

Prueba nº4: Recoletas Salud (1.20 m. Baremo: Dos Fases – Velocidad 350 M. Premios por clasificación: 3 lazos).

Prueba nº 5: Diputación Provincial de Salamanca (1.40 m. Baremo: A.c.c. – Velocidad 375 M. Premios por clasificación: 3 lazos).

Prueba nº 6: LA GACETA, 'Memorial Alfredo Martín-Cubas González' (1.30 m. Dos mangas distintas – Velocidad 375 M. Premios por clasificación: 3 lazos).

DOMINGO desde las 15:30

Prueba nº7: Mercedes-Benz, Adarsa (1.25 m. – Baremo: Velocidad y Manejabilidad – Velocidad 350 M. Premios por clasificación: 3 lazos).

Prueba nº 8: Zaldi, sillas de montar (1.35 m. – Baremo: A.c.c. – Velocidad 375 M. Premios por clasificación: 3 lazos).

Prueba nº 9: Gran Premio Ayuntamiento de Salamanca (1.45 m. (GP) – Baremo: Dos mangas distintas –Velocidad 375 M).

