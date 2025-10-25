Pranav Venkatesh, gran campeón del Festival 'Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno'

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 21:17 Comenta Compartir

El Festival 'Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno' llegó este sábado a su fin en el Centro Internacional del Español con la ceremonia de entrega de premios, que coronó como campeón de la VIII edición a Pranav Venkatesh, gran maestro indio de 19 años, que hizo buenos los pronósticos que le daban como gran candidato al título como el mejor jugador del mundo juvenil. Su presencia en Salamanca ha servido además para que el torneo fuera seguido por los aficionados de su país, donde el ajedrez tiene un gran tirón, por lo que con ello se cumplió otro de los grandes objetivos del evento, como se encargó de recordar estos días su alma máter, Amador González de la Nava.

Pranav V, líder de principio a fin, certificó su victoria final ganando también las tres rondas del último día. El cambio de formato de ocho a seis jugadores para disputar un total de diez rondas y cada participante teniendo la oportunidad de salir con blancas y negras ante cada contrincante, ha supuesto para los entendidos una mejora en cuanto a la emoción del torneo. La canaria Sabrina Vega, que terminó en la sexta posición, se quedó al menos con el grato sabor de boca de haber sido la única en impedir el pleno del indio, firmando tablas con él el primer día.

La segunda plaza final fue para el ucraniano Ruslan Ponomariov, que acudía en este 2025 a defender el título conseguido en la anterior edición, pero no pudo con el ímpetu y la categoría de Pranav, una de las grandes promesas del ajedrez mundial, aunque ya es una realidad a pesar de su juventud. La tercera plaza fue para otra gran promesa, la búlgara Nadya Toncheva, que con sus 5 puntos logró aventajar a Sara Khadem.

Al finalizar las tres rondas programadas para este sábado se celebró la entrega de premios, en la que intervinieron, entre otros, Román Álvarez, vicepresidente de ALUMNI, Luis Sánchez Arévalo, concejal de Educación, Javier González, vicerrector de Economía de la Universidad de Salamanca, y el campeón, Pranav V. Álvarez destacó el seguimiento que ha tenido el Festival a nivel mundial («Nos consta que ha sido seguido por millones de entusiastas») y comprometió a las instituciones y organizadores «a continuar en el futuro». Por su parte, Pranav V fue mucho más parco en palabras: «Ha sido mi primera vez en Salamanca y un gran torneo para mí, con jugadores históricos. Espero estar aquí el año que viene».

Temas

Ajedrez

India

Salamanca