Pepe Carmona y Manín de Jerez, el dúo del duende

Pepe y Manín de Jerez. Suenan a un dúo flamenco. Uno a la guitarra y el otro sacando su alma por la garganta a ritmo de bulerías. Pero no, son futbolistas del Salamanca que comparten lugar de nacimiento y el duende jerezano. El domingo se complementaron a la perfección en el ataque del Salamanca en el esperado triunfo ante el Langreo. Los dos coinciden en que la clave del asedio ofensivo que llevaron a cabo fue debido a grandes dosis de confianza. “Salimos a por todas y al ver que las ocasiones se iban dando, nos veníamos más arriba todavía”, recuerda Pepe Carmona, que con sus 26 años hace de hermano mayor de un Manín que solo ha soplado 21 velas. “Tenía muchas ganas de demostrar lo que puedo aportar”, añade un Manín, que bromea negando que Carmona sea su ‘hermano mayor’ en Salamanca. “Se viene muy arriba”, indica el delantero jerezano siguiendo con el tono de guasa cuando habla de su paisano.

En verano coincidieron en Jerez de la Frontera a las órdenes del mismo entrenador personal que les ponía a tono en pretemporada. “Cuando estuve en verano con él entrenando nunca me imaginé que unos meses después acabaría en Salamanca jugando con Pepe (Carmona)”, admite Manín. “Nos suelen decir que seguro que nos conocíamos de Jerez de marcha, pero la verdad es que nos presentaron en un gimnasio entrenando”, atestigua Pepe Carmona.

Antes de conocerse en el gimnasio, los dos futbolistas del Salamanca compartían muchos nexos y amigos en común, pero su amistad no había germinado todavía. Tenía que ser en el vestuario del Salamanca donde se produjera ese hecho. Evidentemente, su conexión ha sido total. El gen alegre y bromista, el acento y el gracejo lo tienen los dos de serie y es que afrontan la vida como se hace en un sitio tan especial como es Jerez de la Frontera, ciudad en la que de sus calles brotan artistas flamencos con mucha naturalidad. “Es la cuna del flamenco. Es nuestra seña de identidad. Ni que decir tiene que si preguntas en el vestuario quiénes son los dos que mejor tocan las palmas, salimos Pepe y yo seguro”, describe Manín. El ariete confiesa que, junto a su ‘compadre’, hacen de maestros para transmitir el arte de tocar las palmas a algunos de sus compañeros. “Estamos en ello, pero es que hay algunos que por mucho que les enseñes, es imposible que lo hagan bien”, dice Manín con una gran dosis de guasa. Pepe Carmona hace una defensa a ultranza de su tierra y de su cultura. “Hay muchos tópicos, pero la realidad es que Jerez es una ciudad muy cultural y que ha dado a muchos personajes relevantes en muchos ámbitos”, argumenta Carmona, esta vez en un tono más serio de lo que acostumbra.

Los dos completaron una buena actuación el domingo, pero en el caso de Manín llamó más la atención, debido a que arrastraba un inicio de competición intermitente después de haber estado fuera de la convocatoria varias semanas. “Cuando no ha jugado ha sido más por un tema mental y de confianza. Es lógico. Es su primera experiencia en un club profesional. Había estado en filiales, pero es que esos ambientes no tienen nada que ver con un club como el Salamanca. Siempre trabaja bien y el domingo hizo un partidazo. Me alegré mucho por él”, añade Carmona.

A Manín solo le faltó marcar ante el Langreo, pero lo que sí ha conseguido es el voto de confianza del técnico Antonio Calderón, que tras el encuentro confirmó que el jerezano será el nueve titular al menos hasta Navidad. “En su día lo hablamos. Me dijo que si me veía bien que me quería dar confianza y continuidad. Ahora, lo único que quiero es responder en el campo y aportar lo máximo que pueda al equipo en momentos difíciles como los que estamos pasando ahora”, asegura Manín.

Con los dos en el estado de forma que mostraron el domingo, el Salamanca estará mucho más cerca de marcar en cada choque y de acercarse a la zona alta de la tabla. Pepe y Manín de Jerez, como buenos artistas, solo quieren hacer feliz a los espectadores y si de paso salen ovacionados, pues mejor que mejor.