La selección española olímpica de fútbol ha arrancado este sábado, en su último examen antes de los Juegos de Tokio, un empate ante la anfitriona Japón, en un duelo en el que los de Luis de la Fuente se vieron obligados a reaccionar tras el gol del combinado nipón y donde, de la mano de Pedri, consiguieron neutralizarlo y mejorar su imagen.

En su primer y único test antes de su debut en la cita olímpica, la ‘Rojita’ -que ofreció minutos a todos sus futbolistas salvo a Jesús Vallejo y a Iván Villar- dominó en los primeros compases, pero se fue por detrás al descanso por culpa del tanto de Ritsu Doan. Con la entrada al terreno de juego del canario del FC Barcelona, el equipo creció y logró al fin el premio a su insistencia en una jugada culminada por Soler.

Con hasta tres jugadores que participaron en la Eurocopa en su once inicial -Unai Simón, Pau Torres y Dani Olmo- y con Pedri en el banquillo, los españoles se encontraron con un combinado local centrado en esperar la pérdida de su rival para intentar salir a la contra.

Así, a la ‘Rojita’ le costó carburar y no fue hasta el cuarto de hora cuando tuvo su primera ocasión en un disparo entre palos de Rafa Mir que detuvo en dos tiempos el guardameta japonés. Dani Ceballos, capitán este sábado, también se animó un par de minutos más tarde en un remate que se marchó rozando el palo, y Marco Asensio, ya en el minuto 26, estuvo a punto de inaugurar el marcador con un disparo de rosca que se fue fuera por muy poco.

Sin embargo, su dominio apenas se tradujo en ocasiones, mientras los de Hajime Moriyasu, con el madridista Take Kubo como hombre de referencia, fueron ganando espacio. En el 41, el jugador del PSV Eindhoven Ritsu Doan, que previamente había puesto un genial pase a Hayashi que este no pudo aprovechar, envió un balón a la escuadra derecha de la portería de Unai Simón, que no pudo hacer nada para evitarlo.

En la reanudación, España se acercó con más peligro al área de Tani Kosei, que ya en el 58 tuvo que repeler una buena ocasión del recién ingresado Bryan Gil. Poco después, era Oyarzabal el que estrellaba el esférico en la madera y confirmaba el asedio español.

Tuvo que ser otro de los refrescos del equipo, Carlos Soler, el que consiguiese igualar la contienda; Pedri puso un balón al hueco para que Miranda, desde la línea de fondo, se lo sirviese al valencianista, que lo introdujo en la portería con suspense tras tocar en el palo (min.78).

Hayashi, en el 83, examinó los reflejos de Álvaro Fernández, que también tuvo que desbaratar una falta en el descuento lanzada por Tanaka. Ahora, España se concentra ya en su debut ante Egipto del próximo miércoles, dos días antes de la Ceremonia de Inauguración de Tokio. La anfitriona, por su parte, se estrenará el jueves ante Sudáfrica.