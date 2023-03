Pau Gasol, con su ‘16’ retirado en los Lakers: “Kobe Bryant estaría orgulloso porque buscó este momento”

El exjugador español Pau Gasol, ya leyenda de los Lakers con su ‘16’ retirado en el feudo angelino, aseguró en su discurso de agradecimiento en el Crypto.com Arena que es un “honor increíble” ver su dorsal en lo alto del pabellón y que es algo que nunca habría soñado, y menos todavía estar junto al ‘24’ del fallecido Kobe Bryant, del que se acordó en varias ocasiones.

“Qué sensación más increíble y qué honor más increíble. Quiero empezar dando las gracias a Vanessa [Bryant], gracias por el vídeo y la introducción. Estás aquí, no sabes cuánto significa esto para mí. Te quiero, hermana. Estoy orgulloso de ser tu hermano y un tío para tus queridas hijas”, señaló Pau en la apertura de su discurso.

Emocionado, con lágrimas en los ojos, recordó a Kobe Bryant. “No puedo seguir sin hablar de una persona cuya cara no veo aquí. Un hermano que me elevó, que me inspiró, desafió a ser mejor jugador y persona. Le echo mucho de menos, como muchos de vosotros. Le quería, ojalá estuviera aquí; estaría orgulloso porque buscó este momento. Te quiero, hermano”, expresó.

“Estoy abrumado de ver todas las caras, de veros a todos aquí, todos los que están viéndolo en casa. Quiero daros las gracias, ha sido un honor para mí vestir esta camiseta, jugar en esta franquicia, para este equipo, para esta ciudad”, se sinceró el catalán.

Aseguró que, de niño, soñaba con ser jugador de baloncesto y jugar en la NBA. “Pero nunca, en un millón de años, pensé que este momento sería posible, vivir este gran honor, estar con individuos tan importantes en una franquicia tan increíble. Esto te dice que no hay que ponerse límites a lo que puedes hacer, lo que puedes conseguir, tienes que tratar de ser lo mejor que puedas ser. Esa era la ‘mentalidad Mamba’”, aportó en referencia a su excompañero.

“Parece que fue ayer cuando estaba aquí, en un séptimo partido de las Finales ganando a los Celtics. Qué noche, qué día para recordar, nunca lo olvidaré. Creo que vosotros tampoco”, aseguró, de nuevo entre lágrimas por los vítores de la afición en el pabellón, al recordar la victoria de 2010 sobre los Celtics, verdugo de los Lakers dos años antes.

Pau Gasol no se olvidó de familia, compañeros y cuerpo técnico. “Y quiero dar las gracias a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Gracias por estar aquí y por inspirarme, apoyarme a lo largo de mi vida, por quererme. Os quiero”, señaló, mirando a sus padres y hermanos, con Marc Gasol también visiblemente emocionado.

“Esto no sería sin mi otra familia, la de los Lakers. Gracias, selor Buss, Jeanie, por la visión de tu familia y lo que hacéis. Phil Jackson (su entrenador en los Lakers), gracias por animar a tus jugadores a leer. Gracias por introducirme en el ‘mindfulness’. Te quiero hasta la muerte, a ti y a toda tu familia. A mis compañeros de equipo que están aquí, gracias por ayudarme, abrazarme y acogerme. Espero que sintáis un pedazo de esa camiseta como vuestra, porque lo es”, aseguró mirando a excompañeros como Derek Fisher.

Fiel a sus principios, terminó de este modo su discuros: “A aquellos que mucho se les da, mucho se espera de ellos. Así que seguiré comprometiendo mi vida a influir en los demás, a marcar la diferencia, a ayudar a toros, para hacer de este mundo un mundo mejor y más sano. Gracias a todos”.

En rueda de prensa, recogida de la página web de la NBA, Gasol aseguró haber hecho “todo lo podido” para disfrutar y saborear este momento. “Lo de esta noche supera cualquier sueño o expectativa que haya tenido. Obviamente, el hecho de que Kobe esté ahí arriba añade algo significativo, poderoso, triste, feliz, doloroso y alegre. Son muchas cosas”, se sinceró.

“La emoción, la expectación, el honor recibido, todo es tan grande que ha sido difícil asimilarlo. Tengo que seguir recordándome que es una celebración. Es fantástico. Es bonito. Es genial que puedas experimentar esto en tu vida”, añadió en este sentido el de Sant Boi de Llobregat.

Sobre qué sentía al ver su camiseta retirada, reconoció que la vida, a veces, es un abrir y cerrar de ojos con regalos inesperados. “Quiero decir que la vida pasa bastante rápido, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, puedes ser un niño jugando baloncesto en tu escuela con tus amigos, y de repente, estás realizando tu sueño”, comentó.

En cuanto a los otros once jugadores con camiseta retirada en los Lakers, manifestó que un “dominador común” podría ser el haber dado “algo valioso” al equipo. “No me atrevería a compararme con esos grandes jugadores a los que tengo tanto respeto y honor. Parte de la razón por la que estoy allí es que ayudé significativamente al equipo a ganar esos campeonatos”, valoró, en referencia a los anillos de campeón de 2009 y 2010.