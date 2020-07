Owen Falconis lo tiene claro: “Esta temporada tiene que ser la del ascenso del Salamanca a 2ª tras dos años intentándolo”

El futbolista uruguayo Owen Falconis tendrá una ‘revancha’ en el Salamanca y es que su reto se quedó casi sin empezar con la llegada del coronavirus y el futbolista cedido por el Defensor Sporting Club de Uruguay solo pudo disputar 51 minutos con el conjunto salmantino. Jugó 29 minutos en el Helmántico ante el Guijuelo y 22 ante el Izarra en el precipitado final de campaña. Llegará a mediados de agosto con las ilusiones renovadas y con ambición a raudales ya que sostiene que el Salamanca tras dos años intentando subir a la tercera tiene que ser la vencida para dar el salto a Segunda División.

–Renovado una campaña más en el Salamanca...

–Sí, estoy muy contento y con ganas de volver. Ahora estoy más tranquilo ya que se solucionó todo entre los clubes y ya sé qué haré la próxima temporada.

–Vino, jugó 51 minutos y se paró la Liga por el coronavirus, pero la gente se ilusionó con usted...

–Sí, tengo muchas ganas de demostrar el fútbol que pudo aportar y no solo en unos detalles que se vieron en los pocos minutos que tuve. Quiero poder ofrecer algo más que esos pocos ratos que me vieron. La sensación que tengo de cara a la próxima temporada es de revancha por cómo acabó esta temporada y por cómo me vino todo en contra para no poder jugar más con el Salamanca.

–¿Viene cedido?

–Sí, sigo perteneciendo a Defensor Sporting Club de Uruguay y mi contrato con ellos acaba en diciembre de 2021. Estaré en el Salamanca la próxima temporada y después ya veremos.

–La competición en España va a cambiar mucho y será una campaña diferente por el coronavirus...

–Sí, ya estoy al tanto de que cambiarán cosas pero yo estoy centrado en hacerlo bien y ayudar al equipo y es que el Salamanca tras dos años intentando subir este año tiene que ser el año del ascenso a Segunda. Eso es lo que busco.

–Uruguay es uno de los países que menos afectado está por el coronavirus en Sudamérica...

–Sí, casi no hay casos y es que la población está siendo muy responsable. Algunos dicen que por ser un país pequeño se está controlando mejor pero también si hubiera un brote en un país más pequeño habría más contactos. Yo creo que la clave está siendo la responsabilidad de la población.

–Son 3,5 millones de habitantes pero potencia mundial en el fútbol, ¿conoce a algún uruguayo que no juegue o le guste el fútbol?

–Yo creo que es imposible, se respira fútbol en Uruguay y cualquier persona ha practicado o le gusta.

–¿Cómo va su preparación física todo este tiempo?

–Me sigo entrenando con mi club, con el filial, para llegar en muy buen estado de forma en agosto. Me hablaron desde el club y me dijeron que a mediados del próximo mes tengo que estar allí ya para comenzar la pretemporada.

–¿Teme que tenga problemas en el viaje por el coronavirus?

–Espero que no. Ya tuve problemas en el visado para ir en febrero y ahora tengo que repetir todos los trámites burocráticos pero al haberlos hecho ya una vez será más fácil y supongo que más rápido. O por lo menos eso espero. Además, Uruguay es uno de los países a los que la Unión Europea no les está limitando la entrada y es que el virus aquí está más controlado.