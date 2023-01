Óscar Husillos arranca con fuerza en Salamanca la temporada de pista cubierta

La pista cubierta Carlos Gil Pérez va calentando motores para lo que se espera que sea una gran temporada bajo techo en este 2023. Con el inestimable trabajo de la delegación provincial con Casimiro Blanco al frente para que Salamanca sea una de las grandes sedes de la campaña invernal a nivel nacional, este sábado no estuvo nada mal, en una jornada que tuvo distintos Campeonatos de Castilla y León y controles autonómicos y nacionales.

Precisamente en este último llegó la gran noticia de la jornada con unos rapidísimos 300 metros comandados por Óscar Husillos, que arrancó el curso con muy buenas sensaciones en Salamanca, como le suele pasar a menudo. El palentino de Adidas corrió en 32.68, no muy lejos de los 32.39 que firmó hace cinco años en el mismo escenario y que suponen todavía la mejor marca española. Tras él, el joven extremeño David García, con sus 33.51 se ha hecho dueño de la mejor marca nacional sub 20, mientras que Rodrigo Fito, de La Armuña, hizo lo mismo en la categoría sub 18 con 34.18.

Dos horas después, Óscar Husillos se colocó en la línea de salida de los 200 metros, que completó en 20.77, demostrando por segunda vez que ha llegado muy fino a este inicio de temporada.

También realizó su debut Álvaro de Arriba, en este año del salto a los 1.500 metros, aunque para tomar parte primero en los 3.000 metros y después en los 800, como complemento a los entrenamientos para este inicio de temporada. El atleta salmantino no completó ninguna de las dos pruebas pero sin sufrir ningún contratiempo y pudiendo tomar contacto con la pista antes de que empiecen las citas importantes de la temporada bajo techo.

La jornada del sábado llegó también con dos Campeonatos de Castilla y León -el tercero, de pruebas combinadas, finalizará este domingo-: el de 400 metros vallas y el sub 23. En este último llegaron diez medallas de los atletas salmantinos.

Se proclamaron campeonas regionales Ana Méndez (Image FDR) en el salto de longitud con 5.23; Ruth Vicente (Ianuarius) en 800 metros con 2:16.69; Carla García (Vino de Toro) en 400 metros con 1:05.66; y Lucía Sánchez (La Armuña) en 200 metros con 25.31. También logró la medalla de oro la pucelana del Atlético Salamanca Rocío Garrido en los 1.500 metros con 4:48.66. En esta prueba fue segunda Lucía Corral, compañera de equipo, misma posición que alcanzaron Miguel Sánchez (Valladolid) en el salto de longitud, Lucía Corral (Atlético Salamanca) en 800, y Alejandro González (Ianuarius) en 200 metros. Por su parte, subieron al tercer cajón del podio Lucía Sánchez (La Armuña) en 60 metros y Carla García (Vino de Toro) en 200.

Este domingo, además de finalizar el Autonómico de pruebas combinadas, tendrá lugar un control para las categorías menores.