One, sin tapujos sobre el Salamanca: "Durante el confinamiento el club no nos ha dicho ni hola ni adiós"

Aldo One, central del Salamanca, habla sin tapujos de que la temporada ha tenido de todo desde las experiencias que se han vivido en el club hasta el final inesperado con el coronavirus. El central tiene ofertas e interés de otros equipos, como por ejemplo el UCAM Murcia, aunque One considera que es pronto para decidir su futuro.

–La temporada en el Salamanca ya fue rara y ahora con este final inesperado más todavía...

–Sí, ha sido un año raro en todos los sentidos. Empezamos bien pero después se torció y no supimos reconducir la situación. Ha habido muchos cambios y eso afecta a los jugadores. Bastante hemos hecho esta temporada con todo lo que ha pasado en el club. Al final, estábamos más cerca de perder que de ganar y el final ha sido raro en todos los sentidos.

–¿Cómo está su contrato?

–En la ficha federativa solo aparece un año de contrato pero después había una cláusula de renovación automática por ascenso. En el contrato con el club aparece que sí tengo otro año más de contrato que se podía ejecutar esa opción o no.

–Entonces, ¿se podría desvincular sin ningún tipo de penalización?

–En principio sí, pero habrá que ver bien el contrato. De todos modos, es muy temprano para decidir. Además, el club ni a mi ni a mis compañeros nos ha llamado. Solo nos dijeron cuándo podíamos ir a recoger las cosas y ya está.

–¿Les ha faltado durante el confinamiento una llamada del club?

–Sí, nos han mandado algún mensaje pero sí hubiera estado bien una llamada preocupándose por cómo estábamos. No ha habido ni un hola ni un adiós. La despedida de esta temporada ha sido rara por la situación que estamos viviendo y por cómo ha actuado el club.

–¿Tiene ofertas?

–Sí, hay cosas, pero insisto en que es muy pronto para decidir. El Salamanca no me ha llamado y tengo contrato hasta el 30 de junio. Si me llaman hablaríamos pero es una pena ya que es un club y una ciudad exigente que tiene muchas ganas de fútbol pero la gestión desde mi punto de vista no ha sido la adecuada. No es la gestión correcta para un club profesional.

–¿Y ahora espera un ‘verano largo’ a los futbolistas?

–Sí, estuve en Salamanca durante el confinamiento hasta que nos dijeron, por mensaje, que nos podíamos ir. Me fui a Barcelona y ahora me iré a Palma de Mallorca a ver a mi familia y amigos y a intentar desconectar, aunque a los que nos gusta tanto el fútbol nunca acabas desconectando de verdad. Llevamos sin jugar desde marzo y volveremos a hacerlo presumiblemente en octubre y es que van a ser siete meses. Es mucho tiempo. Después habrá que tener cuidado con las lesiones después de tanto tiempo parado.