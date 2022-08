Olmo Martín, primer oro salmantino en el Descenso del Sella

Con apenas 19 años el palista salmantino Olmo Martín de Cabo ha logrado imponerse en la categoría RR en el Descenso del Sella al resto de competidores, incluso a los sénior. “Al cruzar la meta ni me había fijado en la posición, me lo dijo un compañero” señalaba el joven piragüista que completó el descenso en 1 hora y 23 minutos.

“Había poca agua y con la piragua RR, al no llevar timón, era difícil controlar la posición de carrera. Para mí la prueba era casi una entrenamiento, porque tengo que ir al Europeo de Aguas Bravas en Bosnia a final de mes y no me esperaba el oro, aunque es una satisfacción grande”.

El Descenso del Sella es la prueba con más repercusión e historia del panorama nacional. Este año ha llegado a su 84ª edición con la participación de 1.079 palistas, de 15 países, en varias modalidades.