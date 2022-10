“Nuestra Unión mola más”. El cartel del Algeciras-Unionistas da que hablar

El Algeciras CF no suele dejar a nadie indiferente con los carteles que anuncian sus compromisos. Ya lo hizo el pasado año con motivo del partido de Copa contra el Unionistas en el que tiraron de ingenio aludiendo al toro que forma parte del escudo del equipo salmantino. “A coger la Copa por los cuernos”, rezaba el póster en el que aparecía el ex blanquinegro Álvaro Romero vestido de luces. Ambos equipos vuelven a enfrentarse este domingo a las 12:00 horas, esta vez en la jornada 7 de Primera Federación. Y como no podía ser de otra forma el equipo andaluz ha vuelto a recurrir a la imaginación.