Más de mil personas corren por Salamanca contra la Violencia de Género Gema Martín y Dani Sanz se llevan la victoria en la octava edición de la carrera con salida y meta en la Plaza Mayor

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:28 Comenta Compartir

Salamanca ha vivido en la mañana de este domingo 9 de noviembre la octava edición de su Carrera Popular Contra la Violencia de Género. Más de mil personas se han unido en las distintas modalidades para volver a mostrar su rechazo a esta gran lacra de la sociedad. La prueba absoluta, la milla participativa y la olimpiada infantil han servido para dejar clara la postura de los salmantinos un año más, y todos los presentes han recibido una medalla conmemorativa.

En el aspecto meramente deportivo, Gema Martín, con un tiempo de 36:33, y Dani Sanz, con 33:03, han sido los más rápidos en completar los 10 kilómetros del recorrido, con la salida y la llegada en una Plaza Mayor que ha tenido un gran ambiente. Daniel Ayuso y Pablo Herrero han completado el podio masculino y Verónica Sánchez y Ester Rodríguez el femenino.

Justo después de la salida de la carrera, se han colocado en la línea de salida los participantes en la milla participativa, y el alcalde, Carlos García Carbayo, que ha estado acompañado por numerosos representantes institucionales, ha dirigido unas palabras a todos los participantes: «Aquí estamos todos con las mismas ganas y fuerzas que siempre para esta causa contra la violencia de género, que defendemos todos juntos».

Durante toda la mañana, ha tenido también lugar una nueva edición de la olimpiada infantil para los más pequeños, organizada por el Club Deportivo La Armuña.