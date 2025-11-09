Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Primeros metros de la carrera competitiva en la Plaza Mayor. MIGUEL OBES

Más de mil personas corren por Salamanca contra la Violencia de Género

Gema Martín y Dani Sanz se llevan la victoria en la octava edición de la carrera con salida y meta en la Plaza Mayor

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

Salamanca ha vivido en la mañana de este domingo 9 de noviembre la octava edición de su Carrera Popular Contra la Violencia de Género. Más de mil personas se han unido en las distintas modalidades para volver a mostrar su rechazo a esta gran lacra de la sociedad. La prueba absoluta, la milla participativa y la olimpiada infantil han servido para dejar clara la postura de los salmantinos un año más, y todos los presentes han recibido una medalla conmemorativa.

En el aspecto meramente deportivo, Gema Martín, con un tiempo de 36:33, y Dani Sanz, con 33:03, han sido los más rápidos en completar los 10 kilómetros del recorrido, con la salida y la llegada en una Plaza Mayor que ha tenido un gran ambiente. Daniel Ayuso y Pablo Herrero han completado el podio masculino y Verónica Sánchez y Ester Rodríguez el femenino.

Imagen principal - Más de mil personas corren por Salamanca contra la Violencia de Género
Imagen secundaria 1 - Más de mil personas corren por Salamanca contra la Violencia de Género
Imagen secundaria 2 - Más de mil personas corren por Salamanca contra la Violencia de Género

Justo después de la salida de la carrera, se han colocado en la línea de salida los participantes en la milla participativa, y el alcalde, Carlos García Carbayo, que ha estado acompañado por numerosos representantes institucionales, ha dirigido unas palabras a todos los participantes: «Aquí estamos todos con las mismas ganas y fuerzas que siempre para esta causa contra la violencia de género, que defendemos todos juntos».

Durante toda la mañana, ha tenido también lugar una nueva edición de la olimpiada infantil para los más pequeños, organizada por el Club Deportivo La Armuña.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina
  2. 2 Las carnicerías avisan de la subida que se espera para la próxima semana: los más previsores ya lo están comprando
  3. 3 Encuentran herida en Pelabravo a una mujer de 83 años desaparecida en la tarde de este sábado en Santa Marta
  4. 4 Oleada de agresiones en Salamanca: cuatro personas heridas en menos de 8 horas
  5. 5 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 8 de noviembre
  6. 6 Viviendas modernas y eficientes en un complejo para disfrutar
  7. 7 Llega a la Audiencia la gran estafa con criptomonedas que hizo perder una fortuna a una familia
  8. 8 Una mujer y un menor heridos en una colisión entre dos turismos en Salesas
  9. 9 Jota López hace justicia: otro punto más para Unionistas (1-1)
  10. 10 La Guardia Civil sorprende a tres hombres realizando pintadas bajo la A-66 entre Montejo y La Maya

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Más de mil personas corren por Salamanca contra la Violencia de Género

Más de mil personas corren por Salamanca contra la Violencia de Género