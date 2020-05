Miku: “En mi primera temporada en la UDS no esperaban que hiciera tantos goles”

–Fue una temporada muy positiva tanto en el plano individual como colectivo. Tuve mucho protagonismo y eso que no contaban con que hiciera tantos goles. Ese año me hace un contrato el Valencia y hubo interés del Real Madrid Castilla y es que estos clubes grande se fijaban mucho en lo que sucedía en el Helmántico ya que por allí siempre habían pasado grandes jugadores.

Nicolás Ladislao Fedor Flores, ‘Miku’ (Caracas, Venezuela, 24 años) es uno de los últimos grandes delanteros que pasaron por la Unión Deportiva Salamanca y es que el venezolano fue clave en el ascenso a Segunda en la 2005-2006 y también destacó en su segunda etapa en la 2008-2009 en Segunda. Para el recuerdo su gol al Sevilla Atlético que daba el pasaporte a Segunda a la UDS. Ha pasado más de una década pero el venezolano sigue teniendo mucho contacto con la capital salmantina y no olvida el estadio Helmántico, donde despegó como artillero en el fútbol español.

“Los clubes grandes se fijaban mucho en todo lo que sucedía en aquella época en el Helmántico ya que por allí siempre habían pasado grandes jugadores”

–El del ascenso a Segunda ante el Sevilla Atlético por la trascendencia que tuvo pero hay uno ante el Córdoba que marqué el gol de la victoria en los últimos minutos y es que llevaba una mala racha goleadora y lo necesitaba. Los delanteros vivimos del gol y hay rachas que no entra nada y después que entra todo.

“Tengo mi casa en España en Madrid y cuando vienen familiares siempre les digo que en las rutas turísticas hay que guardar un día para acercarse a Salamanca”

–En Nicosia, Chipre. No hay muchos casos en la isla, alrededor de los 600. Al ser una isla está más cerrada y más controlada. Cuando había solo dos casos cerraron los vuelos y ya no se podía ni entrar ni salir.

“¿Un posible regreso? Chatón, que ahora juega allí, fichó por el Salamanca procedente del Omonoia Nicosia donde estoy yo ahora. Nunca se sabe en el mundo del fútbol”

–¿Y un posible regreso a Salamanca?

–Nunca puedes decir que no. Chatón, que ahora juega allí, fichó por el Salamanca procedente del Omonoia Nicosia donde estoy yo ahora. Por eso no puedo decir que no es y que en el fútbol puede pasar de todo.

–En Salamanca ahora el panorama futbolístico ha cambiado mucho...

–El fútbol en Salamanca tiene que volver a lo profesional y como mínimo estar en Segunda División. Yo les digo a los aficionados de Salamanca que sigan apoyando y que hay muchas fases malas y momentos muy duros, pero que ya regresarán los buenos momentos de antes en categorías superiores.