Miguel Torrecilla: “Salamanca solo da para tener un club con el que todos nos sintamos identificados”

Miguel Torrecilla (Morille, Salamanca, 51 años) está inmerso en una nueva aventura en su faceta de director deportivo y es que ha sido designado para revertir la situación del histórico Zaragoza, actualmente en puestos de descenso en Segunda División. El salmantino ha desembarcado y lo primero que ha hecho ha sido confiar el equipo a Juan Ignacio Martínez esperando que la fórmula ‘UDS’ (como coincidieron ambos en el Helmántico en la 2007-2008) sea la clave para salvar la nueva situación de los maños.

–¿Situación difícil la que ha aceptado fichando por el Zaragoza?

–Sí, si no estuvieran en una situación complicada no estaríamos hablando ahora del Zaragoza y yo seguiría en Bélgica en el Waasland-Beveren. El club decide cambiar la dirección deportiva y me eligen y aquí estoy enfocado a gestionar con mucha energía y tomando decisiones para cambiar la situación actual.

–Una de sus primeras decisiones es fichar a Juan Ignacio Martínez como técnico como en la 2007-2008 en el Helmántico, ¿fórmula UDS?

–Sí, trabajamos juntos dos campañas en Cartagena y después en la UDS. Con su llegada hemos salvado el muro que suele darse entre la dirección deportiva y el entrenador. Nos conocemos y es que ahora con la situación que tenemos no hay tiempo para que el técnico y el director deportivo se conozcan. Un entrenador por mucho que hayas escuchando y analizado de él hasta que no trabajas con él no sabes cómo va a ir todo. Con Juan Ignacio desde el primer minuto estamos centrados en sacar puntos y mejorar la situación. Nos conocemos bien.

–Si se ha embarcado en esta aventura del Zaragoza es que confía en poder llevar el barco a buen puerto...

–No hubiese aceptado si tuviera alguna duda. Yo estaba en Bélgica trabajando con unos inversores de EEUU en el Waasland-Beveren y me llama el Zaragoza. Veo la plantilla que había y que estaban en una situación eventual complicada. Ahora, la salvación después de la victoria ante el Lugo se ve de otra manera y es que si no se hubiera sacado adelante lo veríamos peor todo. Ahora cogemos la fórmula de Luis Aragonés de ganar, ganar y volver a ganar y que ahora Simeone ha registrado como marca personal del partido a partido. Solo nos tenemos que centrar en el próximo partido con energías positivas.

–A los directores deportivos no les suele gustar el mercado de invierno, pero ahora le tocará hacer cambios...

–No es que no guste, sino que si tienes que acudir mucho a él es que en el verano no fue bien en la planificación. Es un mercado en el que vas sin mucho dinero y es que ningún club tiene una situación económica boyante con todo lo que está sucediendo. El catálogo es de jugadores enfadados con su situación ya que los disponibles vienen de tener pocos minutos en sus clubes y hay muy poco margen de error.

–Está al tanto de la grave situación que está viviendo el Salamanca...

–Sí, es el club de mi ciudad y tengo preocupación. Esperemos que puedan revertir la situación para estar cerca de ir a la nueva Segunda B Pro. Espero que los profesionales que hay trabajando puedan conseguir mejorar todo y es que como salmantino quiero que el club al menos mantenga la categoría.

–El nuevo formato de la Segunda B no da opción a equivocarse...

–Te exige una adaptación muy rápida y pone en riesgo a muchos históricos que puedan acabar en una categoría inferior.

–Usted ha trabajado con inversores extranjeros, ¿cómo se puede gestionar un club con inversores de otro país como sucede en el caso del Salamanca?

–Yo solo puedo hablar de mi caso. Estos inversores de EEUU con los que he trabajado en el Waasland-Beveren tienen claro que hay que garantizar las estructuras belgas que tiene el club y la prioridad es confiar en gente que lleva muchos años allí. Esas personas conocen muy bien el entorno y saben lo que la afición quiere del equipo. Mi papel era ayudarles a potenciar lo que había sin generar cambios drásticos y desconfianza y crear una buena atmósfera. Este grupo inversor trabaja en otros clubes como el Alcorcón, Estoril o Crystal Palace y gestionan sus ejecutivos, pero dando importancia a la gente local de cada lugar. Esa es la gestión ideal para que cuando los resultados no llegan en el campo no haya una repercusión tan negativa.

–Y el Unionistas líder del subgrupo...

–En el fútbol los resultados son los que te dan o te quitan la razón y en el caso del Unionistas lo único que importa es que una buena gestión se vea repercutida en resultados como se ha producido hasta ahora.

–Como salmantino, ¿cree que pueden convivir el Unionistas y el Salamanca en la misma ciudad?

–Entiendo que una ciudad como Salamanca, por los habitantes que tiene y la experiencia que ha habido en otras capitales de provincia de menos de 200.000 habitantes, a alguno de los dos no le saldrán las cosas bien y el otro quedará más consolidado. Salamanca da para tener un club referencia con el que todos los charros nos sintamos identificados y no veo fácil por el número de habitantes de la ciudad poder tener dos proyectos de elite y de profesionalismo.

–Al que tampoco le han salido muy bien las cosas en este primer tramo de Liga son al Guijuelo...

–En el caso del Guijuelo el proyecto ya está fuera de la ciudad y digamos que tiene una repercusión social diferente, pero llevan muchos años trabajando desde la seriedad. Es una marca propia que empezó Jorge Hernández y se ha ido consolidando en Segunda B con una gestión y proyecto con su propio estilo.

–Y regresar algún día como director deportivo a Salamanca...

–Tiene que estar en la agenda y es que he estado allí como jugador muchos años y también como director deportivo por lo que nunca se va a borrar de mi cabeza la idea de que algún día pueda volver a gestionar el área deportiva del club de la ciudad. Es inevitable pensarlo.