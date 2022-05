Miguel Ángel Sandoval: “Hay socios en el extranjero que ven un partido al año y han renovado su carné”

Miguel Ángel Sandoval, presidente del Unionistas, explica los detalles de la recaudación récord del cambio de césped en el Reina Sofía en la que han conseguido más de 300.000 euros en solo tres días. Admite que su propia renovación por 10 años es la relación más duradera que va a tener en su vida.

–Éxito total de la recaudación del cambio de césped, pero ¿cómo se fragua esa idea?

–La primera idea fue el crédito bancario, pero teníamos que avalar la directiva y no nos darían el total que necesitábamos. Después, empezamos a pensar en otras opciones y salió la de las donaciones, pero solo con eso sería muy difícil llegar a una cantidad tan elevada y por eso llegamos a lo de que los socios renovaran su carne por adelantado cinco o 10 años.

–La solución de los carnés de socio por adelantado también reduce el presupuesto de los próximos años...

–Sí, claro. Somos conscientes de que con esta medida salvamos de forma inmediata lo del césped por la situación, pero que en los próximos años en los presupuestos vamos a tener que hacer un esfuerzo con patrocinadores y nuevas altas de socio para paliar ese dinero que ya no entrara como en temporadas anteriores. De todos modos, el crecimiento exponencial de socios y patrocinadores nos dice que podemos seguir elevando esos ingresos en los próximos años y que así no se note el dinero que han adelantado los socios.

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido de las donaciones?

–La respuesta ha sido increíble. Ha habido muchos socios que viven en el extranjero y que suelen ver un partido por temporada o algunos que hace tres años que no ven al equipo en directo han renovado su carné. Eso es confiar mucho en el proyecto. Después, ha habido muchas donaciones de aficiones de equipos basados en la gestión popular que se han volcado. Esta semana, al enfrentarnos al Deportivo, nos ha venido muy bien y es que hemos tenido mucha repercusión allí y han llegado muchas donaciones de Coruña.

–Decía usted tras renovar por 10 años que nunca había tenido una relación tan larga en su vida...

–Sí, hoy en día una relación de 10 años es mucho, pero tanto para un trabajo como para las relaciones personales. Es mucho tiempo para mantener esas relaciones. Los que han renovado su carné es que confían mucho en el proyecto. Hay padres de amigos que han renovado el carné que nos decían en broma que no sabrán dónde estarán dentro de 10 años y que el dinero era a fondo perdido. Les decíamos que no pensaran eso y que les quedaba todavía mucho que disfrutar del club.

–Se han superado los 300.000 euros, ¿y el resto del dinero a dónde irá?

–Lo destinaremos al mantenimiento del césped de una o varias temporadas. Tenemos que negociarlo, pero creemos que los costes de mantenimiento serán de unos 30.000 euros al año. Después, queremos destinar una partida a una fundación y es que es una idea que siempre hemos tenido en mente.

–Mañana se juegan en Riazor clasificarse para los playoff de ascenso a Segunda División, ¿optimista?

–Tengo esperanzas. El año pasado dependíamos de nosotros y no nos metimos, pero este año, aunque las posibilidades son remotas, creo que la vamos a liar y nos vamos a meter en los playoff de ascenso a Segunda.

–Clasificarse para el playoff de ascenso sería ya la guinda a la temporada...

–Sería la leche. El objetivo lo tenemos conseguido desde hace tiempo. Ahora, solo tenemos que soñar y si nos metemos en playoff seguiremos soñando y es que en ese tipo de partidos se iguala todo mucho.

–Luis Ayllón llegó el banquillo para recuperar la ilusión y para pelear por el playoff de ascenso. Está a 90 minutos de poder conseguirlo...

–Cuando apostamos por él teníamos el doble objetivo de volver a ilusionar a la gente y no estar en tierra de nadie los últimos meses y el de pelear por el playoff de ascenso y llegamos a la última jornada con opciones. Nos criticaron, pero es que la gente no está en el día a día y no conoce cómo están las cosas como lo sabemos nosotros.