Carpio y los 270 minutos que dejan su renovación con el Salamanca UDS en el aire

Javier Carpio Martín tiene 36 años, ha sido padre hace cuatro días de un niño que se llama Javier como él, y no esconde su ilusión de seguir una temporada más en el Salamanca. Reconoce que cuando desembarcó hace un año y medio en el Helmántico no lo hizo para retirarse sino para seguir disfrutando del fútbol en su ciudad. La imprevista finalización de la temporada también provocó que se quedara a las puertas de su renovación automática para la próxima temporada por partidos 24 partidos. Se quedó en 21. El salmantino resta importancia a la anécdota y admite que ahora con todo lo que está pasando hay cosas más importantes que esa situación que ha vivido.

–Lo he hablado con amigos del fútbol y lo comentaba que estoy con muchas ganas de seguir. Hasta que el cuerpo aguante y me siento muy bien.

–Sí, he estado todo el confinamiento corriendo en la terraza 14 kilómetros diarios. Y es que quiero regresar de la mejor manera posible y aunque este parón tan largo a los jugadores que tenemos una edad nos podría afectar más estoy trabajando duro para que eso no suceda. ¡

–Es la prioridad. Cuando vine hace año y medio ya dije que no venía a retirarme sino a disfrutar del fútbol aquí en Salamanca. Yo estaría encantado de seguir si ellos quieren que yo siga en el club. Con todo esto de la pandemia del coronavirus me he quedado a tres partidos de tener la renovación automática. Ellos saben que conmigo no van a tener ningún problema si quieren que renueve.