Mascarillas salmantinas de Primera División

La creatividad en días de confinamiento se multiplica. Ya sea por tener más tiempo libre, por el aburrimiento o simplemente por ver la vida desde otra perspectiva bien distinta que ha traído el coronavirus. Un fogonazo de talento es lo que le ha sucedido al diseñador salmantino Julián J. Vicente que ha revolucionado el mundo del fútbol con unas mascarillas personalizadas con los colores y los escudos de los equipos de fútbol. “Soy diseñador freelance y en mi ratos libres pues diseño camisetas o maillot de ciclismo como si fuera equipos de fútbol. Pues durante la cuarentena decidí hacer el diseño de las mascarillas con los equipos de fútbol. Se los pasé a una amiga y ella los mandó a otras personas y una cosa llegó a la otra y se han hecho virales”, explica asombrado este diseñador salmantino de 38 años. “Esto ha sido bestial y he empezado a recibir multitud de llamadas para ver i las vendíamos y las comercializábamos y es que no quiero venderlas. Solo he hecho el diseño y punto. Nada más”, remarca.