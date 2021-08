Marta Xargay explota contra Lucas Mondelo y revela que padeció bulimia por el entrenador

La exjugadora del Perfumerías Avenida Marta Xargay revela este domingo en una información de El País que padeció bulimia a causa de los supuestos tratos del también exentrenador del equipo salmantino Lucas Mondelo que destituido este viernes como seleccionador español de baloncesto.

El duro testimonio de Xargay iba a publicarse antes de los Juegos Olímpicos, pero la exjugadora lo paró a petición de Jorge Garbajosa para que no interfiriera en la competición.

“Llegó el momento en el que tuve que anteponer la persona a la deportista. No podía seguir aguantando cosas inasumibles. Hay límites que no hay que traspasar y él a mí me llevó a un límite muy heavy. Es duro... He tenido muchos problemas con la comida por culpa de esta persona. Todo empezó en Rusia, en mi etapa en el Dynamo Kursk. Nos pesaban cada semana y él siempre estaba detrás vigilando todo. Hubo varias situaciones, en concentraciones del equipo, en las que se acercó a Sonja Petrovic y a mí y nos dijo que nosotras no teníamos postre porque estábamos gordas”, narra Xargay.

“En ese momento yo pesaba 67 kilos, y mido 1,82m. Me encontraba bien físicamente, pero eso me generó mucha inseguridad, dentro y fuera de la pista. Constantemente me decía que estaba fuera de peso... Esto me causó una revolución física y mental”, indica la jugadora.

“Me sentía mal por comer, aunque fuera una ensalada... no disfrutaba de la comida, me ponía a comer con ansiedad y después iba al baño...”, indica Marta, a quien le diagnosticaron bulimia y ortorexia, obsesión por la comida sana.

Xargay señala que cuenta su historia con el “deseo de ayudar más que el de denunciar. Lo cuento porque creo que puedo ayudar a muchas niñas que estén pasando por lo mismo”.

Xargay también denuncia las constantes desconsideraciones y faltas de respeto de Mondelo mientras estuvo a sus órdenes como jugadora: “No ha sabido controlar su autoridad. En ningún momento me ha respetado, ni como jugadora ni como persona. Ha tenido muchos comentarios, públicos y privados, atacándome y metiéndose a valorar mi vida privada y mis relaciones”