Marta, la nueva subcampeona mundial que ha dado Salamanca

La halterofilia salmantina sigue creciendo a pasos agigantados de la mano, entre otras, de Marta García Rincón. Acaba de proclamarse subcampeona del mundo júnior en arrancada, en la competición que tiene lugar estos días en la ciudad griega de Heraklion, y este martes, nada más aterrizar en España, expresaba en palabras lo que suponía este gran éxito: “Ser subcampeona del mundo, además de una sorpresa, es un orgullo, porque ves que el trabajo no solo de estos meses, sino de todos estos años, tiene su recompensa. Además es una alegría por la gente que apuesta por mí, y la que no lo hace es como si les dieras un poco en la boca. Estoy muy contenta porque en casa y en mi club me facilitan todo siempre. No estoy en un centro de alto rendimiento como la mayoría de mis rivales y eso tiene su parte buena, porque estoy arropada por mis padres y mi novio, y también la mala de no tener acceso a servicios como el de fisioterapia. Eso lo contrarresta que toda la gente de mi entorno está muy pendiente de mí ayudándome”.

La componente del Club Halterofilia Salamanca se llevó la plata en arrancada en la categoría de 45 kg, la primera del Mundial. La pelea por el oro fue con la india Sharad Garud Harshada. En su primer intento levantaron 64 y 65 kg, respectivamente. En el segundo, la contrincante pudo con los 67, mientras que la salmantina no pudo levantar los 68 hasta el tercer y último intento, mientras que la india se fue hasta los 70 kg para proclamarse campeona, mientras que Marta se hacía con una meritoria plata: “Esta medalla demuestra que lo estamos haciendo bien tanto yo como todo el mundo que me está ayudando a que este camino sea mucho más fácil y mucho más bonito”.

Analizando en frío la competición, esto comentaba la halterófila charra: “Estoy acostumbrada a otro tipo de competición y me pilló un poco desprevenida (a pesar de que ya sabía lo que era competir al alto nivel, pero en Campeonatos de Europa). Soy muy ambiciosa y siempre se puede hacer un mejor papel, pero creo que para ser mi mejor Mundial hay que estar contentos, porque me supe sobreponer a la presión. A nivel psicológico había que estar concentrada durante mucho tiempo y me siento muy orgullosa de cómo respondí y creo que me va a servir para ir pisando más fuerte en el futuro”.

Y en junio, su hermana Laura al Mundial juvenil en México. Los grandes resultados en casa de la familia García Rincón suelen llegar siempre por partida doble. Otra de sus componentes, Laura, será la que tenga que hacer las maletas en unas semanas para acudir a otro Campeonato del Mundo, en este caso en la categoría juvenil, que se celebrará en la localidad mexicana de León del 11 al 18 de junio.

Hace unas semanas, ambas hermanas fueron las grandes protagonistas del Campeonato de España júnior, puesto que además de hacerse con la medalla de oro en el total olímpico en sus respectivas categorías (Marta con 148 kg y Laura con 174 kg), también fueron las dos mejores deportistas femeninas por puntos elite.

Otro salmantino, José Francisco García Rodríguez, se proclamó subcampeón en menos de 102 kg, con 263 kg.