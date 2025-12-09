Marta García Rincón es homenajeada tras batir el récord de España en arrancada en el Mundial El Ayuntamiento de Salamanca acogió un acto para poner en valor el excelente papel de la deportista charra en la cita mundialista, calificándola por Almudena Parres, concejala de Deportes, como una «figura imprescindible en la halterofilia de nuestro país»

Marta García Rincón, en el centro junto con la concejala de Deportes Almudena Parres, en el Salón de Recepciones acompañadas por familiares y seres queridos de la deportista salmantina.

La Gaceta Salamanca Martes, 9 de diciembre 2025, 20:14 | Actualizado 20:20h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Salamanca volvió a rendir un homenaje a la haltera salmantina Marta García Rincón, del Club Deportivo Universidad de Salamanca (CDUS), en esta ocasión tras batir el récord de España en la modalidad de arrancada con 78 kilogramos quedándose muy cerca de levantar 80 kilogramos en su tercer intento, durante su participación en el Campeonato del Mundo de Halterofilia disputado en octubre en Forde (Noruega).

Ampliar

La concejala de Deportes, Almudena Parres, ha sido la encargada de felicitar en el Salón de Recepciones a la deportista, a la que ha calificado como «figura imprescindible de la halterofilia de nuestro país», que persigue su sueño de competir en los Juegos Olímpicos de 2028. La haltera salmantina ya fue recibida hace ahora dos años en este mismo enclave tras conseguir la segunda posición en el Campeonato del Mundo Junior (sub-20) que se celebró en México.

Ampliar

Además de batir el record de España de arrancada, recordó Parres, durante este año Marta García Rincón ha conseguido destacados resultados en las competiciones que ha disputado. Al oro y bronce conseguidos en el Campeonato Europeo sub23 celebrado en Albania, se suman un oro, plata y bronce en el Campeonato Absoluto Europeo de Moldavia; tres oros en el Campeonato de España Absoluto; y tres oros en el Campeonato de España Universitario. En diciembre de 2024 consiguió la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Absoluto que acogió la ciudad de Baréin.

Ampliar

A pesar de su juventud, García Rincón «está haciendo historia», señaló la edil, y acumula títulos europeos, nacionales, récords de España y de Europa sub23. «Marta representa el carácter, la constancia y el talento del deporte salmantino», añadió Parres. La levantadora charra, que se inició en esta disciplina en el año 2017, compagina su actividad deportiva con sus estudios del Grado de Fisioterapia en la Universidad de Salamanca (USAL), demostrando que, según indicó la concejala de Deportes, «el deporte de élite y la formación pueden ir de la mano».