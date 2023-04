Mario Sánchez, entrenador del Guijuelo: “Va a ser un año para recordar. Juguemos o no el Playoff, lo hecho es formidable”

Mario Sánchez, técnico del CD Guijuelo, se retrató como entrenador el pasado viernes: “Ser ofensivos sin exponernos...”, dijo para su equipo. Sólo pedía que sus jugadores expusieran sobre el campo esa misma fórmula que él se ha aplicado no sólo en su vida deportiva. Así ha sido capaz de compaginar su labor docente con ser entrenador en Segunda Federación. Casi nada. Y así hasta le ha dado para salvarse de manera matemática con un mes de adelanto. “Y todo va tan rápido que no me ha dado tiempo ni a saborearlo”, dice para abrir esta entrevista.

Le quedan cuatro para poder paladearlo. Esta situación es algo que hubiera firmado, sin dudar, a inicio de curso.

—No sólo yo. Todos lo habríamos firmado. Es algo que hablamos durante todo este tiempo. Al principio podía haber dudas, por venir de dónde veníamos, pero sabíamos que había que confiar en lo que teníamos. El grupo había demostrado mucho año tras año y esta temporada ha vuelto a ser así.

Por cómo ha ido el curso, se le ha bombardeado con la palabra playoff constantemente. Ahora no tiene otra cosa en la que pensar, ¿qué le parece estar tan cerca de poder jugar una fase de ascenso a 1ª Federación?

—Era verdad que no es un objetivo que fuera nuestro. Pero ha aparecido merecidamente y sólo podemos hacer una cosa: vivirlo con mucha ilusión. Eso sí, intento transmitir que debemos de hacerlo con tranquilidad, a base del mismo trabajo que hemos llevado a cabo hasta ahora. Lo vamos a pelear y a ver si llegamos. Yo, desde luego, tengo los pies en el suelo, es algo bonito y chulo, pero como lo fue la Copa Federación, el Rayo, el Dépor, el Villarreal... Si llegamos ahora, encantados. Si no se consigue porque alguien lo hace mejor que tú, igual. Es una temporada formidable, para recordar.

Usted es muy respetuoso con las semanas y los rivales; pero también honesto con su plantilla. ¿Cuántos partidos ha visto de otros grupos por lo que pueda venir?

—Nada de nada, en serio. Y no es que no haya visto material, es que no sé ni cómo van los otros grupos. Claro que el objetivo está ya hecho, pero ahora tenemos otro y sin la semana que viene será inviable el siguiente. Primero Bergantiños, luego el Torrelavega... Que no tengo tiempo.

Decía que todo iba muy rápido. Coge al equipo en Tercera y está a las puertas de la Primera. ¿Qué nota se pone?

—Es que todo ha pasado muy rápido. Y casi todo ha sido muy bonito. Ser entrenador no deja de ser un añadido a mi profesión. Compagino estas dos cosas, y mi vida familiar, con mucho esfuerzo. Siempre trato de dar lo máximo en todo y quien da todo, ya se sabe.

Usted da todo. Y eso a sus jugadores, por cómo hablan de usted, les gusta. ¿Cómo le sienta a un entrenador que su plantilla le siga así?

—La cosa que más hay que destacar del Guijuelo estas dos temporadas es el grupo humano que tiene. En los momentos menos buenos es cuando mejor ha respondido. Este vestuario es una familia verdadera. A mí no me llegan a decir que les gusto... Pero si de verdad lo sienten es algo que nos va a quedar a todos.

Acaba de decir que pasara lo que pasara la temporada ya es formidable. Se le puede preguntar entonces: ¿El año que viene qué?

—No me he planteado nada. Insisto, el tiempo es una bola de nieve que te arrolla semana tras semana, no te da para mirar más. Primero hay que terminar, porque tengo que ser justo.

Alguna sensación tendrá: ¿Tiene el gusanillo por seguir no sólo en Guijuelo sino en los banquillos?

—Tendría que pensarlo bien. Leo y veo que a otros entrenadores les pasa lo mismo que a mí: el banquillo desgasta mucho. Gestionar un grupo humano es muy difícil. Y te exige el 200% y hay momentos en los que tienes que parar pensar, para cargar fuerzas o para ilusionarse. Queda aún para que tome la decisión adecuada.