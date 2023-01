Mario García Romo, de cerca: “Le dedico al atletismo todas las horas del día”

Creo que sí, porque ahora toda mi vida gira en torno al atletismo. No tengo que ir a clase y estoy todo el día dedicado a él. Es algo positivo y a la vez negativo, porque me gusta estar ocupado en otras cosas. Ahora mismo estoy buscando algo que me mantenga ocupado para no estar solamente concentrado en el atletismo.

Mario García Romo acaba de regresar a Boulder (Colorado) tras pasar unos días aprovechando la Navidad junto a sus padres y su hermano Jaime en Villar de Gallimazo. Allí, volvió a salir a correr por las calles del pueblo y sus alrededores, como hacía cuando era un niño y no podía hacer mucho más deporte en el pueblo porque no había más gente, por ejemplo, para jugar al fútbol. Allí comenzó la carrera de un joven deportista que a sus 23 años está dedicado al atletismo de forma totalmente profesional, formando parte del prestigioso On Running. A 1.600 metros de altitud, junto a otros compañeros de primer nivel internacional vive y entrena bajo las órdenes de Dathan Ritzenhein. Todo con el objetivo de seguir sumando éxitos a su palmarés después de un verano de 2022 de locura: tras poner fin a su etapa universitaria en Misisipi, se proclamó campeón de España y posteriormente fue una sensación con su cuarto puesto en el Campeonato del Mundo de Eugene y logrando la medalla de bronce en el Europeo de Múnich .

Cuándo tiene algo de tiempo libre, ¿a qué lo dedica?

Me gusta leer. Ahora estoy con El Hobbit de Tolkien, con el que llevo un tiempo pero entre medias he leído otros libros. Y si tengo tiempo también me gusta algo que no me suponga un esfuerzo físico como ver una peli o algún show, hablar con mi hermano y mis padres... También cuando tengo curiosidad por un tema me gusta aprender sobre él en Internet o viendo un vídeo en Youtube. Y claro, tomar un café y hablar con los amigos.

Ahora vive en Estados Unidos, con compañeros de equipo. ¿De dónde son?

En mi casa tenemos cuatro nacionalidades: de España, Italia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Somos de todos lados, pero son muy buena gente y son unos buenos compañeros.

¿Es mucho de hacer videollamadas a la familia o los amigos en España?

Lo intento, pero la diferencia horaria lo complica mucho porque son ocho horas. Cuando me despierto en Estados Unidos aquí ya ha pasado casi todo el día y cuando termino de entrenar a mediodía en España ya se están yendo a la cama. Tengo muy poquito tiempo pero sí que lo intento.

En cuanto a la comida, ¿cómo se prepara?

Tengo una nutricionista, Noelia Bonfanti, que me ayuda a controlar la alimentación. La gente piensa que una dieta es para perder peso o mantenerlo, pero yo creo que lo más importante es que sirva para comer bien, educarse y asegurarse de que comes lo suficiente, porque en el deporte también es importante tener bloques para reparar el cuerpo.

¿Se atreve con la cocina? ¿Qué es lo que mejor le sale?

Creo que se me da bien, aunque tengo que decir que no tengo muchas recetas. Sobre todo la pasta, que además es básica para un deportista. Me gusta poder dedicarle tiempo cuando cocino. Creo que es lo que mejor me sale junto a las pizzas. Me gusta comprar la masa y después intento experimentar con los sabores.

Ya lleva unos cuantos años lejos de casa en Estados Unidos, hasta el curso pasado como universitario. ¿Eso le ha hecho madurar más rápidamente o ya lo traía de atrás?

Te diría que en mi entorno, en cuanto a amigos y familiares, la gente de mi edad -23 años- es muy madura. Quizá porque han estado muy ocupados desde una edad temprana, estudiando, trabajando o haciendo las dos cosas. Y eso requiere una disciplina. Quizá por ser deportistas se nos ve de manera diferente, pero hay que tener en cuenta que otra gente tiene clases y trabajo o las dos cosas y eso hay que valorarlo.

Ha podido pasar unos días en Villar de Gallimazo en Navidad. ¿A qué los ha dedicado?

He intentado recargar fuerzas, aunque han sido pocos días. He intentado ver a la familia y a los amigos, y hacer cosas con mis padres y mi hermano. Y también a estar en casa, porque me gusta estar tranquilo y poder relajarme.

¿Ha salido a correr por las calles y los alrededores del pueblo como cuando era un niño?

Claro, de hecho, casi todos los días. Deben haber sido las Navidades que menos he ido a Salamanca, porque el entrenamiento que tocaba ahora no requería pista. He ido algo a La Aldehuela, pero sobre todo he estado por el pueblo.