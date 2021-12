Mario García Romo, ambicioso para 2022: “Ser campeón de la NCAA, ir al Mundial y luchar por medallas en el Europeo”

2021 ha significado la confirmación de Mario García Romo, que ha pasado de ser una joven promesa a una realidad dentro del atletismo español . Por todo ello, el joven deportista salmantino hace un “balance bastante positivo” de 2021. “Tenía unos objetivos en mente que eran un poco optimistas, porque estaba muy lejos de la marca mínima, pero he cumplido prácticamente todos. Me quedo con la espina de los Juegos Olímpicos”, considera, después de no haberse podido clasificar a Tokio, una pequeña decepción que tratará de olvidar en París 2024.

Aprovechando las vacaciones de Navidad, el joven atleta charro ha aprovechado a regresar a Salamanca, donde estará hasta el próximo 5 de enero. “Estar con la familia y con antiguos compañeros de entrenamiento trae mucha alegría. Además, Lucio me conoce de hace años y me da muchos consejos, sobre todo en cuanto a mentalidad”, asegura. De todos modos, más allá de reencontrarse con sus seres queridos, no está teniendo mucho descanso. “Estoy intentando variar el plan lo menos posible. Es un horario diferente de comidas y también a la hora de levantarse, pero este año quiero mantener la estructura de allí. Al tener doble sesión muchos días intento acomodarlas, he dado un paso hacia adelante en ese sentido”, reconoce. De hecho, su único día libre son los sábados y este año tuvo la suerte de que coincidió con la Navidad.

Lo que sí cambia para Mario García Romo es la normativa entre un país y otro con respecto a la pandemia, aunque tampoco se le hace raro. “En Estados Unidos desde hace un año la vida es bastante normal, sobre todo en el sur, donde se quitaron las medidas. Seguimos intentando mantener la distancia social y se usa la mascarilla en el interior. En el exterior no es obligatoria, aunque yo la suelo llevar puesta porque no me resulta incómodo. Además, en las competiciones han dejado de hacer test y solo hay que estar vacunado”, explica.