Luis Rubiales: “La temporada tiene que terminar con las mismas reglas para todo

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró este martes que no pueden “garantizar” la conclusión de la actual temporada por culpa del coronavirus, pero dejó claro que si termina debe ser “con las mismas reglas” para todos, descartando entre otras cosas mantener las clasificaciones actuales o que sólo valga la primera vuelta. “Todos esperan homogeneidad y justicia. La temporada 19-20 tiene que terminar con las mismas reglas pese a la situación extraordinariamente negativa. El año que viene ya veríamos cómo queda la competición, pero no habrá una Liga de 22 equipos en Primera”, señaló Rubiales en una comparecencia telemática tras una reunión con las Federaciones Territoriales. El dirigente no quiso mostrarse excesivamente optimista. “No podemos garantizar que se pueda terminar antes del 30 de junio. Ojalá que sí, es nuestro deseo, pero esta fecha no tiene porqué ser un muro infranqueable. Si esto no sucede, se hablaba de que se terminara con la clasificación actual y eso sería una tremenda injusticia”, aseveró Rubiales, descartando la posibilidad de que el FC Barcelona sea campeón por ser el líder actual o que los descensos pertenezcan a quienes ahora ocupan las tres últimas posiciones. Además, también descartó ser partidario de dar “por nula toda la temporada” ni que tampoco se tenga en cuenta únicamente la primera vuelta por lo que la única “opción” que manejan es “terminar la temporada” sea cuando sea. “Es la única fórmula para garantizar que todos los clubes compitan en igualdad”, sentenció Rubiales. Sin embargo, Rubiales no profundizó en la opción de que el tiempo se agote y la UEFA pida los nombres de los clubes que competirán en Europa el próximo curso. “Si hubiera una fecha por parte de UEFA habría que decidir. Le pediríamos a ellos que nos dijeran con qué criterios, porque desde mi punto de vista sería injusto. Tendría que ser la UEFA la que nos dijera que a partir de tal fecha fuese así”, añadió. “Hay temas más importantes que el fútbol, que nos afectan a todos, pero tenemos que seguir trabajando y seguir dando soluciones desde esta Federación. Hemos puestos todos nuestros medios al servicio de la administración y lo primero es la salud. Luego pensaremos en la economía y en las competiciones. Esas son las tres cuestiones”, espetó. El presidente de la RFEF ahondó en el tema económico tras los 700 millones de euros que se -estima- perdería LaLiga española por derechos de televisión. “Se ha generado un revuelo por las declaraciones de LaLiga. Eso ha producido una situación de incertidumbre y llamadas de los clubes más modestos. Por eso quiero que sepas que hasta el último euro de lo prometido está garantizado”, indicó. Rubiales enumeró los proyectos como ‘Impulso 23’, ‘Cantera con valores’, el ‘Programa élite’, así como las ayudas al fútbol sala, al fútbol sala femenino, los pagos de los viajes o la ayuda a deportistas menores. Todo eso está cien por cien garantizado gracias, entre otras cosas, al nuevo formato de la Copa del Rey y a la Supercopa”, recordó.

“¿CÓMO ES POSIBLE QUE LALIGA NO HAYA ASEGURADO LA COMPETICIÓN?”

Rubiales dijo que LaLiga es “un ente que vende los derechos de televisión a los clubes” y la RFEF es “todo lo contrario”. “Nosotros tenemos bajo nuestro paragüas a clubes cuyos derechos no valen nada y generan déficit. Por eso hacemos una enorme gestión, captamos fondos y trabajamos sin descanso para subvencionar a estos clubes. LaLiga radica su riqueda en un producto que no es suyo”, apuntó. “Nosotros defendemos a los más pobres. ¿Cómo es posible que no se haya asegurado esa gestión económica? Nosotros aseguramos nuestras competiciones. Aun teniendo un porcentaje muy bajo, lo hacemos. Está claro que si tuviéramos un 90% lo aseguraríamos. ¿Cómo es posible que un gestor no haya asegurado esos ingresos? No es nuestra función entrar ahí, pero sí podemos decir que hemos hecho los deberes a tiempo”, insistió. En este sentido, el máximo dirigente del fútbol español también explicó que “algo” de los doscientos millones de euros que movilizará el Estado español “llegará al deporte”. “Lancemos un mensaje de prudencia porque no sabemos qué va a ocurrir, pero sí estamos preparados para cualquier escenario. Lo que ocurra deportivamente lo acordaremos entre todos los clubes, es un momento histórico”.

SIN FECHA PARA LA FINAL DE COPA.

En relación a la Copa del Rey, Rubiales dijo que “no hay fecha”. “Es verdad que valorábamos el 31 de mayo y se comunicó a la Casa Real, pero viendo lo que ha pasado en los últimos díez días hemos paralizado cualquier imposición de fecha. Tenemos derecho a ponerla en fin de semana, pero preferimos no hacerlo aún”, dijo. “Lo primero que he hecho antes de venir a esta comparecencia ha sido llamar a Jokin Aperribay y Aitor Elizegi porque ellos dos van estar presentes en las negociacoines. Queremos una final con afición. Y salvo que sea por imperativo legal, ahí sí nos veríamos obligados a jugarla a puerta cerrada”, afirmó. “Si -ahora mismo- no podemos decir cuándo reanudaremos la actividad deportiva (será cuando lo diga el Gobierno), no podemos decir otra fecha y crear un tremendo desconcierto. No descartamos nada, la idea es antes del 30 de junio, y siempre estarán por encima de esa fecha los intereses de los clubes y sus aficionados. Defendemos que un partido histórico tenga el nivel de seguimiento que merece, el respaldo desde la grada y de sus clubes. Lo que no somos es adivinos”, manifestó.

“LAS ELECCIONES SON LO ÚLTIMO AHORA”