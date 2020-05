Luis García (exjugador internacional de la UDS): “No sé qué hubiera llegado a ser de no haber pasado por el Salamanca”

Luis García llegó al Helmántico con 15 años y se marchó tras jugar tres temporada en el primer equipo de la UDS. Después jugó en el Mallorca, el Atlético de Madrid y el Tenerife, y llegó a la selección absoluta, pero tuvo que dejar el fútbol antes de tiempo por una lesión de rodilla. El peñarandino considera que su paso por el Salamanca fue clave en su desarrollo como jugador y también como persona.

–Si le digo Helmántico, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente?

–Pues la primera vez que lo pisé, cuando tenía 15 años. Iba a hacer las pruebas para el equipo juvenil de la UDS. El primero equipo ya estaba entrenándose, estaban confeccionando el juvenil y jugamos un partido. Me tocó marcar al Lobo Diarte, imagínate. Debí hacer un buen partido porque me ficharon. Ya solo la salida por el túnel de vestuarios me impresionó, y en primavera o verano, cuando la hierba está húmeda, siempre me ha recordado al olor del césped del Helmántico. Otro partido que no se me podrá olvidar fue uno contra el Barcelona que empatamos 1-1. Acababan de poner los focos para que se pudiera televisar en color y yo metí el gol, en mi segundo encuentro con el primer equipo.

–Desde juveniles hasta el primero equipo pasando por el Salmantino. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos tiempos?

–Un montón de anécdotas. Recuerdo que con el Salmantino aquello era un fortín. Sobre todo el año que nos clasificamos para jugar la fase de ascenso a Segunda B, en el Helmántico no nos ganaba nadie. Al contrario que en juveniles, que se nos hacía muy grande, en Tercera teníamos un equipo muy técnico y el rival se asustaba. El césped estaba siempre bien no lo recuerdo ningún día con calvas, era una maravilla. Y me acuerdo mucho de las porterías con el arco por detrás. Y la esquina del Fondo Sur con Tribuna, cuando se congelabas y había que tener mucho cuidado porque nos metíamos unos guarrazos tremendos.