Lucas Mondelo niega los hechos y contesta a las declaraciones de Marta Xargay

El ex seleccionador nacional Lucas Mondelo, ha contestado a las declaraciones realizadas hace unos días por la ex jugadora del Avenida y de la selección nacional, Marta Xargay. En estas, la jugadora aludía a un comportamiento fuera de lugar del seleccionador, con frases como: “Me dijo que yo no tenía postre porque estaba gorda”. Ante esto, la Federación Española de Baloncesto se posiciona del lado de la jugadora, mostrando su apoyo a la catalana.

Ahora bien, el propio Lucas Mondelo ha enviado un comunicado en el que niega rotundamente y muestra su sorpresa ante las presuntas situaciones con la jugadora Marta Xargay. El ex entrenador va más allá y asegura que él y Xargay han tenido una buena relación durante su los once años en que han compartido vestuario (2009-2020).

En el mismo comunicado, Lucas tacha de ”inadmisible” el comunicado de la Federación Española de Baloncesto y así, las declaraciones de su presidente, Jorge Garbajosa.

Lucas Mondelo asegura que nunca ha advertido de algún tipo de anomalía al club por alguno de los hechos de los que se le acusa. El propio entrenador asegura que el tema de nutrición no depende de él, si no de los servicios médicos de los clubes o de la FEB.

Mondelo pone en mano de sus asesores legales el estudio jurídico de lo acontecido para tomar las acciones legales oportunas.