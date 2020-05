Lovato acaba la temporada de nuevo inmerso en un mar de deudas

El presidente y ‘dueño’ del Salamanca, Manuel Lovato, llega al igual que el año pasado al final de temporada con un aluvión de deudas que vuelven a poner de manifiesto las carencias de gestión que ha tenido el club esta campaña finalizada de forma inesperada por el COVID19. Lovato con el curso ya finalizado tiene pendiente de pagar cantidades a los jugadores y a los entrenadores de cantera, pero es que extrabajadores como el técnico Aitor Larrazabal y el exjefe de los servicios médicos José Ignacio Garrido tampoco han cobrado la totalidad de lo que se les debe.

A los jugadores se les deben complementos y primas de sus salarios y esto después de que hayan pasado gran parte de la temporada con retrasos constantes en su nóminas. El club ha estado contactando en los últimos días con ellos para ver cómo estaba su ‘deuda particular’ y les han comunicado que el próximo mes de junio tendrán todo abonado. Esa promesa deberá cumplirse ya que de lo contrario los futbolistas podrían apoyarse en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para exigir las cantidades.

El 18 de febrero el Salamanca destituyó a Aitor Larrazabal como técnico. Pues tampoco ha cobrado lo que le corresponde. El Salamanca todavía tiene que pagarle algo más de tres meses de salario. Hasta que esta situación no se solucione el Salamanca no podrá inscribir como entrenador a otro técnico, aunque con el panorama actual el club salmantino no estará obligado a tal efecto hasta pasado el verano cuando se reanude la competición.

También, mucho antes de la crisis del coronavirus, en enero, el doctor José Ignacio Garrido dejaba el club. Garrido no ha cobrado nada esta temporada y eso que comenzó a trabajar el pasado mes de agosto de 2019 y se fue en enero de este año. En total se le adeudan 21.000 euros. El especialista en medicina deportiva la pasada temporada estuvo cinco meses sin cobrar hasta que se pusieron al día con él el pasado verano.

Los entrenadores de la cantera del Salamanca, de nuevo una campaña más, han llegado al final del curso sin cobrar mes a mes y se les debe casi toda la temporada.