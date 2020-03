Los insubordinados salmantinos del deporte dominical

La primera jornada con el estado de alarma en Salamanca estuvo marcada por ciudadanos que no entendieron o no quisieron darse por aludidos de que no se puede practicar deporte en la calle.

A primera hora se pudo ver a salmantinos ataviados con ropa deportiva por algunas zonas de la ciudad. En la gran mayoría de los casos se trataba de personas que de forma individual habían salido a la calle a hacer algo de ejercicio ataviados con ropa deportiva. Se pudo ver a ciclistas o a algunos corredores, aunque no fueron muy numerosos.

Algunos despistados incluso estaban en el parque de La Alamedilla ejercitándose en los espacios biosaludables. Además, sus perfiles coincidían con personal de riesgo por sus avanzada edad.