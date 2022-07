Los incendios, la puntilla de la España vaciada

Los últimos incendios que han azotado a la provincia han convertido en cenizas gran parte de nuestras sierras siendo los más afectados los términos de Monsagro, Guadapero, Morasverdes, El Maíllo y Candelario y afectando en menor medida a los pueblos colindantes, en total se hablan de cerca de 9000Ha, una cifra que indica la magnitud del incendio causado por un rayo caído en Extremadura y que terminó afectando a nuestra provincia. A raíz de este incendio más todos los que se han producido en España en estos días siendo uno de los más graves el de la Sierra de la Culebra y pueblos cercanos (que este año es la segunda vez que sufre las consecuencias de los incendios) se comienzan a buscar culpables y responsables y a la conclusión que debemos de llegar es que por culpa de las políticas conservacionistas que todo lo que hacen es prohibir los usos, tradiciones y aprovechamientos del monte, realizados durante cientos de años y que gracias a ello podíamos disfrutar de los ecosistemas tan ricos en flora y fauna, y digo podíamos, ya que se llevan mas de 20 años machacando a pastores, ganaderos, cazadores y a todos los que participaban de mantener nuestras sierras y campos saludables y en equilibrio.

Salamanca hace tres décadas contaba con cientos de miles de cabezas de caprino y de ovino que circulaban por sus campos haciendo una gran labor en el campo, pero claro, los pastores tenían la mala costumbre de coger manzanilla, orégano, maruja, tomillo, helechos. y así un sinfín de productos que les daba el campo y eso para los Falsos Conservacionistas era muy malo porque ponían en peligro ellos y sus rebaños a muchas plantas y que no se le ocurriera pasar cerca de un nido de una especie protegida, que eso ya era imperdonable. Pues todas estas prohibiciones más los controles, saneamientos, inspecciones y poca rentabilidad del ganado han provocado el abandono de este sistema de vida y en nuestra provincia a día de hoy no quedan más que unos poquitos valientes que todavía aguantan con sus pequeños rebaños.

Por otra parte, tenemos las prohibiciones de trabajos en el monte, que todo esta muy regulado y no se puede hacer ningún trabajo sin pedir permiso y depende de donde se encuentre tu finca te lo permiten o no.

Todo esto ha llevado a que nuestros campos sufran un gran abandono en los terrenos privados que muchos ya no se siembran, no se mete ganado y están abandonados, pero esto en lo privado, ahora bien, ¿qué pasa con las Reservas y Parques Nacionales? Pues pasa que en Parques Nacionales y en muchas Reservas la política que se hace es la de dejar que todo sea natural y no se toque nada ni se deja meter ganado ni hacer trabajos silvícolas para que la naturaleza se autorregule, pues miren la autorregulación que tenemos ahora, que no quedan ni especies protegidas ni especies que proteger.

La política forestal tiene que cambiar dejando volver a actuar a los habitantes de las mismas, que con su trabajo y sacrificio moldearon nuestras sierras y por culpa de Ecologistas de Despacho están terminando con ellas.

Otro tema caliente estos días es el de las actuaciones en los incendios, no tenemos un protocolo común de actuación y eso lleva a que cuando el fuego actúa en dos comunidades diferentes no se trabaje de la misma manera y el fuego coja fuerza y no se aplaque con rapidez. Los medios de los que disponemos yo creo que son suficientes para incendios normales, pero no para este incendio, que, debido a la gran temperatura ambiental, al aire y a la situación del monte se hizo intratable y las cuadrillas y medios terrestres hicieron un esfuerzo sobrehumano para terminar con él. Brigadistas que una vez terminada la época de incendios serán despedidos y no se volverán a contratar hasta la siguiente campaña, lo cual es un error ya que deberíamos de tener bomberos forestales todo el año y que poco a poco realicen trabajos en el monte para evitar males mayores.

Algún iluminado de este País dice que el Cambio Climático Mata, pero más mata perder tu modo de vida y asomarte a tu ventana y no ver más que tonos negros y cenizas por culpa del proteccionismo enfermizo sobre plantas y animales olvidando a los que de verdad deberían proteger que es a las personas que habitan los pueblos de nuestras sierras.