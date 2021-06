Los incendios forestales y el cambio climático también afecta a los cazadores

Javier Tendero Marcos

Federación salmantina de caza

Al parecer el cambio climático que sufre el mundo en el cual han subido las temperaturas medias de los últimos años y las estaciones veraniegas comienzan antes y terminan más tarde, no afecta para nada a la logística y previsión por parte de las autoridades competentes de tener los medios y personal suficiente para hacer frente a los posibles incendios que se generan antes del uno de julio de cada año, fecha esta en la que comienza la campaña de incendios en nuestra comunidad. A partir del uno de julio, Castilla y León esta más que preparada para solventar los incendios generados en nuestra comunidad, con gran dotación de medios y personal suficiente, pero ahora nos preguntamos ¿porque esta campaña se demora a esa fecha, cuando a partir de junio tenemos ya unas temperaturas elevadísimas y el riesgo de incendios forestales es el mismo que un mes después? La única respuesta que se me ocurre, es la falta de acomodarse al cambio climático y comenzar las campañas según las previsiones meteorológicas.

Esta semana hemos sufrido un incendio forestal en el termino municipal de Serradilla del Arroyo en el que, por falta de medios en la zona, pudo ser una catástrofe, pero gracias a la implicación de los técnicos de la Junta, de los Agentes Medioambientales y de los Bomberos forestales se pudo sofocar calcinando aun así unas 200 hectáreas.

Es de agradecer el gran trabajo que realizan estas cuadrillas, trabajo que desarrollan en zonas de muy difícil acceso, jugándose literalmente la vida para sofocar un incendio y trabajando en unas condiciones de tensión máxima, con poca visibilidad y en terrenos con grandes pendientes y peligrosos.

Algo que tampoco se entiende por las personas que viven en las zonas afectadas por un incendio, es el que no se les deje ayudar, sabemos que es complicado para los técnicos y agentes medioambientales el organizar a personas no preparadas e instruidas para acometer estos trabajos, pero no hace tanto cuando se tocaban las campanas a fuego en un pueblo, salían todos los vecinos a ayudar y entre todos se hacia una gran labor. En el incendio de Serradilla, en la zona había gente que en julio formara parte de alguna cuadrilla de bomberos forestales y tampoco podían ayudar. Pienso que se podía buscar alguna solución a este problema para que esos voluntarios puedan aportar su granito de arena.

Esperemos que a partir de ahora las campañas contra incendios comiencen con los primeros calores del año y dar ánimos y suerte en esta campaña a los Técnicos de la Junta, los Agentes Medioambientales y las cuadrillas de Bomberos forestales.