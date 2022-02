Los ‘ilustres’ atletas que participan este fin de semana en el Nacional sub 23 en Salamanca

Por cuarta vez en los últimos cinco años, la ‘Carlos Gil Pérez’ acogerá el Campeonato de España sub 23 en pista cubierta. Su XXXVI edición se celebrará este fin de semana en la instalación de La Aldehuela con la participación de 465 atletas (248 hombres y 217 mujeres), entre ellos muchos que son una firme realidad del panorama español desde hace tiempo y otros que apuntan a serlo desde ya mismo, además de la representación salmantina, que correrá a cargo de Sara Izquierdo, Alejandro González Rengel y Denis Matsimouna.

La entrada a la pista cubierta será libre con un límite máximo del 75% del aforo y el Nacional se celebrará en tres sesiones: dos el sábado (de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 21:05) y otra el domingo (de 10:00 a 13:50 horas).

Entre los participantes habrá diez que ya han sido internacionales absolutos: María Vicente (longitud), Sara Gallego (400), Andrea Jiménez (400), Aitana Rodrigo (60), Daniela García (800), Xenia Benach (60 vallas), Arnau Monne (60), Bernat Erta (400), Enrique Llopis (60 vallas) y Ángel Torrero (salto de altura).

Y doce vigentes campeones de España bajo techo defenderán en Salamanca el título logrado hace un año en Valencia.

Jorge Dávila, en el heptathlón, Xenia Benach, en los 60 vallas, María Vicente, en el salto de longitud, y Jordan Díaz, en el triple salto, se presentan como líderes absolutos del año. Precisamente el atleta cubano recién nacionalizado español, la gran promesa del triple salto mundial, será una de las grandes atracciones del Nacional sub 23, en la segunda competición en la que participará ya con su nueva nacionalidad.

Y en la ‘Carlos Gil Pérez’ debutará como sub 23 la subcampeona de Europa sub 20 de longitud y subcampeona del mundo sub 20 de triple salto, Tessy Ebosele, que estará en ambas pruebas en Salamanca.

En juego, las medallas y, por qué no, mínimas para el Mundial absoluto como ya tienen Xenia Benach y Bernat Erta.