Los deportes desconocidos renacen de sus cenizas en Salamanca

A los deportes muy minoritarios —desconocidos, en su inmensa mayoría— la irrupción de la pandemia les hizo trizas. A la mayoría de ellos el parón interminable los llevó al borde de la asfixia por la falta de la práctica, del contacto y de instalaciones en las que mantenerse con vida. Superada esa época tormentosa, dos años después, algunos de estos deportes vuelven a respirar: “Con ilusión y nervios”, en el caso de las Kinkicharras, que son las representantes salmantinas del roller derby; un deporte que se practica sobre patines y que es “de contacto” —la pista en la que a partir de este sábado al fin comienzan a batirse el cobre en Liga es ovalada—, que se disputa sobre dos tiempos de 30 minutos, en los que se llevan a cabo pequeñas carreras (denomidadas jams) con 5 jugadoras en pista (cuatro de ellas hacen la función de bloqueadoras en defensa de su otra compañera, que es la anotadora). La misión del bloque es que la anotadora supere a las bloqueadoras rivales, cada jugadora superada supone un punto. “Es muy emocionante”, explica las sensaciones del retorno Ari, una de las veteranas del equipo.

Este sábado serán cuatro las salmantinas que vuelvan a competir integradas en el conjunto de las Destroyer Kinkis (la unión de los equipos de Cáceres y Salamanca), que a partir de las 17:15 horas en Extremadura se medirán a las andaluzas Despeñaperras (que forman la unión de los equipos de Málaga y Sevilla). Esta unión de conjuntos de diferentes ciudades viene forzada por la pandemia y porque al ser un deporte aún desconocido hacen falta la suma de fuerzas con el fin de competir. En el caso del conjunto salmantino, sus clubes de referencia para disputar sus encuentros no están solo en Extremadura también han tenido experiencias de entrenamiento con conjuntos de La Coruña o Coimbra (Portugal). “El mes pasado entrenamos conjuntamente aquí en Salamanca, en las instalaciones deportivas de Calvarrasa de Abajo, se disfruta mucho y se aprende un montón”, explica Ana estos convenios entre conjuntos. Ella es una de las caras nuevas (o ‘carne fresca’ como se conoce en este deporte a los novatos): aterrizó en el roller derby casi de casualidad y tan solo con nociones básicas. “Estamos incorporando a personas muy valiosas para el equipo y esperamos que pronto podamos contar con un equipo específicamente salmantino”, comenta Ari a este respecto.

Así, los entrenamientos acogen no solo a deportistas de diferentes ciudades sino también de diferentes niveles. “Hay personas que nunca se han puesto unos patines, otras que ya sabían patinar en quad o en línea pero que no están acostumbradas al contacto sobre patines y otras personas que vienen de algún deporte específico sobre patines (como hockey sobre patines o patinaje artístico) y, por supuesto, personas veteranas de roller derby. Para poder disputar partidos es preciso pasar primero una prueba de destrezas mínimas que las freshies (novatas) se afanan en preparar para poder competir cuanto antes”, explican desde el club para todas aquellas acercar al frontón del Reina Sofía, que es donde tienen su sede de entrenamientos las Kinkicharras. Y donde no solo se aprende el deporte, sino también idiomas, por ejemplo, inglés, ya que algunas sesiones se llevan a cabo en este idioma: “Otros los hacemos en castellano porque hay personas provenientes de distintos países”, señala antes de apuntar que “el roller derby es un deporte muy horizontal, donde se busca que todas las personas se sientan incluidas, independientemente de cómo se identifiquen o de dónde provengan”.