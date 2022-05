Los consejos de Iván Raña para el Triatlón ‘Ciudad de Salamanca’: “La hidratación será lo más importante”

El triatlón de Salamanca, que este sábado celebrará su séptima edición, contará con un embajador de lujo. El gallego Iván Raña, pionero de este deporte en España, campeón del mundo y de Europa, y presente en varios Juegos Olímpicos, estuvo en la presentación junto a la también competidora Anna Noguera, el concejal de Deportes, Javier García Rubio, y la responsable de la organización Blanca Francisco.

Raña, habló maravillas en la previa: “Aquí tenía varios amigos del triatlón en los noventa, que había un equipo en Salamanca. Es la primera vez que voy a competir aquí. Por la mañana fui a correr por el entorno del río y me pareció brutal para la actividad deportiva. El sitio junto al Puente Romano es fantástico y Salamanca tiene que explotarlo, porque no todas las ciudades tienen estas posibilidades para poder hacer un triatlón como este de Media Distancia y Olímpico. Tiene una zona muy limpia y clara para las transiciones. Para hacer un triatlón necesitas un entorno que acompañe y que el triatleta lo vea todo más claro”.

El gallego, ya retirado de la competición de alto nivel, es una autoridad para hablar así después de una larga carrera por todo el mundo: “Yo digo lo que veo. He corrido muchas pruebas y estoy acostumbrado a algunas que son un poco caóticas, como en Francia, muy importantes pero con calles muy estrechas. Aquí es todo más fácil y más amplio y la zona de transición facilita mucho todo a la hora de meter a tantos deportistas con todo el material. Eso hace que el triatlón gane en calidad”.

Por último, Iván Raña quiso aconsejar a los participantes para una prueba en la que se esperan más de 30 grados: “Se lo decíamos de broma a los organizadores que a las tres con ese calor... hay que contar con ello. La hidratación en carrera será lo más importante, no tanto comer, sino hidratarte bien, y no hay que olvidarse de eso porque si no sí que te puede pasar factura”.