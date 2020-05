¿Qué pasa con mi abono del fútbol? Salamanca, Guijuelo y Unionistas estudian cómo compensarlo

La temporada en Segunda División B ha terminado antes de tiempo por el coronavirus y los abonos de temporada de los aficionados se han visto afectados por esta situación tan excepcional. Los clubes españoles en especial en Primera y en Segunda ya buscan fórmulas para ver cómo recompensar a sus aficionados por esos partidos que no han podido ver pero a nivel de Segunda B hay más incertidumbre al respecto. Los tres clubes salmantinos todavía no han decidido cómo gestionar esa situación. El presidente del Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, explicaba en este diario que ningún socio había reclamado nada y que se vería en la próxima campaña de abonos cómo se afrontaría. El Guijuelo a día de hoy todavía no ha tomado una decisión al respecto aunque por su masa social el número de aficionados afectados sería más reducido. En el Salamanca sigue reinando la ‘parálisis’ en todos los ámbitos y también en el de los abonados.

Con diez jornadas por disputarse, en casa al Unionistas le restaban solo cuatro partidos, al Salamanca seis y al Guijuelo cinco. En proporción a los precios de los abonos y los encuentros como local que no se han disputado las cantidades de esos partidos ‘cancelados’ van desde los 55-50 euros de tribuna en el Guijuelo y Salamanca hasta un par de euros en carné infantiles del Unionistas.

Hay que tener en cuenta que la próxima campaña de abonados de los tres clubes se verá modificado por el hecho de que los primeros meses de competición podrían ser a puerta cerrada, circunstancia que en el caso de Salamanca y Unionistas minaría todavía más sus presupuestos después del coronavirus.