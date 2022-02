Los cinco hechos con indicios delictivos que pudieron hacer perder más de 30 millones al Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró en la presentación del informe ‘Forensic’ sobre la situación económica del club que la anterior Junta Directiva presidida por Josep Maria Bartomeu realizó pagos “sin causa, causa falsa o desproporcionados” que conllevan cinco hechos “incontestables” en los que han basado su denuncia a la Fiscalía.

El club encargó una ‘Due Diligence’ a Deloitte que detectó una serie de “acciones dudosas” puestas en manos de la agencia Kroll, que encontró una serie de “cinco hechos concretos” que, a juicio del club, podrían constituir posibles delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable además de un perjuicio económico superior a los 30 millones de euros.

“Todo esto evidenciaba una conducta desleal hacia el patrimonio del club, y no descartaban (empresas auditoras) que hubiera enriquecimiento injusto de lo autores materiales de esos pagos. Lo que hicimos fue ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de Barcelona, que vela por el principio de legalidad e insta a la persecución de conductas posiblemente delictivas. Hicimos una denuncia de hechos incontestables”, aseguró Laporta en rueda de prensa en el Auditori 1899, con casi dos horas de comparecencia.

En este sentido, aseguró el presidente que el club se pone a disposición de la Fiscalía para facilitar la investigación y lo que haga falta para facilitar pruebas. “Los socios y socias tienen derecho a conocer las actuaciones que pusieron el club en una situación de ruina, y nosotros como directivos no queremos ser cómplices de esas actuaciones que llevaron al club a una situación muy delicada”, se sinceró Laporta.

Aseguró, además, que no es una causa contra nadie. “La Fiscalía determinará culpables. Estamos aquí para aclarar los hechos y no estamos señalando a nadie, no somos policías ni jueces. La Fiscalía designará los autores de estos hechos. Nuestra obligación era poner en conocimiento de los socios todas estas actuaciones. Creemos que teníamos que actuar así en beneficio del club”, explicó.

Detectaron un ‘modus operandi’ para evitar controles interinos del club y evitar los controles estatutarios. “Encuentro sangrante los contratos deportivos, la masa salarial deportiva, porque debían ser conscientes de que se estaba disparando y que sería muy difícil competir a medio y largo plazo. Había actuaciones continuadas de esta forma de operar, que extraña. Y luego hay hechos puntuales de pagos y comisiones millonarias, seguro fuera de mercado, que son de difícil justificación”, destacó Laporta sobre la ‘mala praxis’ encontrada en la anterior Junta.

Quiso aclarar, eso sí, que “nunca” dijo que los anteriores directivos se enriquecieran personalmente. “Digo que la ‘Forensic’ no descarta que lo hayan hecho, los autores de estos comportamientos. ¿Meter mano en la caja? Lo que yo piense es irrelevante, será la Fiscalía la que determinará si se ha producido o no”, reiteró.

Los cinco hechos con indicios delictivos

Fue el abogado penalista especializado en derecho económico y doctor en derecho procesal Jaume Campaner quien expuso los hechos, quien desgranó -hasta donde pudo, para no interferir en la investigación de la Fiscalía- esos cinco hechos con indicios delictivos que, sin poder decir cifra final, habrían costado al club más de 30 millones de euros de perjuicio, o “decenas de millones” para el presidente.

“Se trata de trasladar a la autoridad competente una serie de conductas delictivas gravísimas que podemos considerar groseras, esperpénticas y que, en cualquier caso, no se sostienen ni de un punto de vista jurídico ni económico. Y lo hace el club acompañando pruebas y datos objetivos, no es una denuncia desnuda. Si tuviera que definir lo que se denuncia es deslealtad hacia un patrimonio del club”, resumió Campaner.

Para el abogado, existe un primer bloque de conductas consistente en la retribución de intermediarios. “Las comisiones se suelen situar cerca del 5% y se han detectado comisiones del 33%. Hay una empresa que nació solo para facturar del FC Barcelona. Se pagaron 10 millones de comisión después de que se cerrara el fichaje. Todo esto provocó un riesgo fiscal elevadísimo que se tuvo que regularizar hace poco. Se pagaron 3 millones de euros a Hacienda para proteger sus intereses”, explicó.

“Hay un segundo bloque con pagos sin justificación: en primer lugar casi dos millones de euros, después medio millón de euros por un contrato, más otros siete millones por la intermediación en un fichaje. Estos dos bloques encajan en la administración desleal y apropiación indebida”, aportó.

Y hay un tercer bloque que resumió como alteración contable. “Hubo una distorsión deliberada con la permuta de jugadores. Se inflaron mucho los precios de mercado de los jugadores. La venta se cuenta como ingreso en el mismo ejercicio en el que se produce y el club tiene músculo financiero. No obstante, el coste es un gasto que se amortiza en varios años y se diluye”, señaló, sin dar nombres, a los posibles trueques entre Arthur y Pjanic o entre Cillessen y Neto.

“El resultado son unos beneficios contables artificiales que no corresponden con la imagen del club. Eso es un delito de falsedad contable. El club tiene la obligación de poner sobre la mesa estos hechos. El siguiente elemento es el pago de una compensación de 1,5 millones de euros para que no hubiera alegaciones en el plan metropolitano del ‘Espai Barça’. Se simularon las causas de los contratos. Se destinó un dinero para una causa que no era la que decían”, denunció.

Y, en la cuantía más elevada de las facilitadas, la siguiente: “Se pagaron 15 millones a un club por una simulación de un derecho de tanteo, que no tiene nada que ver con la realidad. La simulación es la causa del contrato. La razón real del pago es la no presentación de pruebas ante la Federación, pero se pone un tanteo de jugadores jóvenes de otro club. No se dice la verdad y se paga por algo que se tendrá que determinar si es lícito o no”. Obviamente, no dio nombres aunque no desmintió una pregunta que apuntaba al Atlético de Madrid y al caso Griezmann.

Caso Dembelé

Además, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que el delantero francés Ousmane Dembélé “no ha querido irse” en este mercado de invierno a pesar de que tenía una buena oferta de “un club inglés”, y se ha mostrado convencido de que se debe a que el futbolista, que ha rechazado la renovación en dos ocasiones, tiene “un acuerdo con otro club”.

“Hemos hecho lo que hemos podido, le hemos presentado dos opciones para lo que quedaba de temporada y no las quiso aceptar. Estamos sorprendidos. La última opción era un club inglés donde podía desplegar su juego perfectamente, porque tiene gran calidad, y no ha querido irse. Ha querido quedarse estos seis meses aquí, y no tiene sentido porque no es bueno ni para él ni para el club”, declaró en rueda de prensa.

Además, explicó que hasta en dos ocasiones han ofrecido al ariete galo, que termina contrato este verano, la renovación. “La inversión hecha por Dembélé, muy elevada, era uno de los casos que extrañaban. Nosotros le ofrecimos la renovación, era una oferta muy buena y el jugador nos lo reconoció. Después resultó que fue un tema económico, quería una oferta mejor para él. Y cuando dijimos que ya era una oferta buena, se enquistó el tema. Y su agente se posicionó en no decir nada, y eso acaba teniendo consecuencias para los intereses del club”, subrayó.

“Su renovación nos daba margen salarial, y tranquilidad. Lo de Dembélé es de difícil comprensión, su postura. Ahora le tenemos en la plantilla, pero no lo tendremos la temporada que viene y Xavi planifica la plantilla (sin él). Creemos que tiene un acuerdo con otro club, así nos lo insinuaron sus agentes. Pero nosotros miraremos por el bien del club”, concluyó.