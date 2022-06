Los campeones de España en la sombra

Cuando un atleta está en lo más alto del podio colgándose un oro, hay una persona en un segundo plano, alejado de los focos, que tiene mucho mérito en que ese metal acabe en el pecho del deportista. Sí, es la figura del entrenador, que no se llevan el protagonismo y se conforman con la sensación del trabajo cumplido.

Juan Carlos Fuentes es el entrenador de Álvaro de Arriba y el domingo en Nerja también salió triunfador del campeonato de España de atletismo al aire libre. “Se trata de un trabajo en equipo y aunque estemos en la sombra está la satisfacción por los resultados”, explica Juan Carlos Fuentes, el mismo que remarca que en Nerja se cumplieron todos los objetivos. “Nuestro reto era obtener el pasaporte al Mundial y lo hicimos ganando el oro y con el récord de los campeonatos”, explica Fuentes.

Hay que recordar que dentro del 102º Campeonato de España celebrado el pasado fin de semana en Nerja, la Federación Española quiso homenajear a la figura de Juan Carlos Fuentes por su labor en la formación y el entrenamiento de atletas.

Los próximos retos de Álvaro de Arriba este verano son muy ilusionantes con el Mundial en Eugene (Estados Unidos) entre el 15 y el 24 de julio y el Europeo que se celebrará en Múnich (Alemania) entre el 15 y el 21 de agosto. “Tenemos la mínima para los dos. Primero nos centraremos en el Mundial e iremos con muchas ganas. Después, ya sabremos quién va al Europeo que va a tener un gran nivel”, expone Juan Carlos Fuentes, quien destaca que el pico de forma de Álvaro de Arriba es muy bueno y que quieren aprovecharlo este verano.

Medallas a medias. El pasado domingo, después de que el de La Fuente de San Esteban se llevara el oro en 800, le llegó el turno a Mario García Romo, que se impuso en la final de 1.500. De nuevo, la figura del entrenador estaba presente en un segundo plano. En este caso, es Lucio Rodríguez el que respiraba orgulloso del éxito de su alumno. “Estos éxitos siempre se dice que son a partes iguales entre el atleta y el entrenador. Un técnico si no tiene buen material no puede conseguir los éxitos y los atletas ellos solos tampoco los lograrían”, reflexiona Lucio Rodríguez, que se encarga de la preparación en España del campeón nacional de 1.500 al que captó con ocho años. “Hay mucho trabajo detrás. Algunos pueden decir que sonó la flauta con Mario, pero lo capté con solo 8 años. También sucedió algo similar con Lorena Martín, Marta Pescador u otros chicos. No es casualidad”, asegura el entrenador salmantino.

De momento, para este verano Mario García Romo tiene asegurado el Europeo y está pendiente del ranking mundial para ir al Campeonato del Mundo en EEUU. “No tenemos ni prisas ni ansias. Nunca las hemos tenido. Mario tiene 23 años y un gran futuro por delante. Al Europeo vamos a ir seguro y después para el Mundial estamos pendientes de qué decide la Federación. Habrá que ver qué atletas van a las dos pruebas o doblan en dos categorías”, apostilla Lucio Rodríguez, quien no oculta el gran momento de forma en el que se encuentra Mario García Romo tras finalizar su etapa universitaria en Estados Unidos.