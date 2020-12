Los árbitros sacan tarjeta a la Junta: ‘Es desproporcionado no dejarnos volver’

La catarata de reacciones por el veto de la Junta de Castilla y León al retorno del fútbol base en enero ha alcanzado hasta el estamento encargado de impartir justicia, el arbitral: “La medida de no dejarnos volver es totalmente desproporcionada”, afirma el presidente del colectivo en Salamanca, Francisco Javier Gómez García, quien no duda en sacarle la tarjeta a la administración al compararse con otras comunidades: “Por motivos sanitarios he tenido que viajar a Andalucía recientemente y allí se estaban jugando partidos de prebenjamines con todas las precauciones posibles —aunque sin mascarilla dentro del terreno de juego—. Que nos expliquen por qué en una Comunidad sí se puede y en otra no, porque el criterio sanitario debería ser uno igual para todos. Lo único que se demuestra con el veto es una incoherencia por su parte. Y una medida contraproducente, para muestra las últimas horas del día, tú vas paseando y chavales en edad de estar entrenando los ves bebiendo de litronas, y no hablo de un caso puntual. Esta administración es la misma que dice que 50 personas pueden entrar en un autobús urbano, pero la que señala que en un número inferior no puede jugar en un campo de fútbol al aire libre”, señala.

¿En qué medida afecta el parón que ya para nueve meses al estamento arbitral? “Quien está en el Colegio es porque le coge el gusto, aquí ya no hay gente que lo haga por el dinero que se cobra por arbitrar, que es mínimo, de hecho, hay gente que ha pagado sus ciento y pico euros de la licencia provincial sabiendo que no se les devuelve y con toda la incertidumbre que hay, pero claro, si durante tanto tiempo pueden volver a descubrir que los sábados y los domingos por la mañana pueden estar tan a gusto en sus casas pues cabe la posibilidad de que decidan dejar esto. Se pueden decir perfectamente que qué necesidad tienen de pasar frío o de que les insulten. Arbitrar es una adicción y se le ha sometido a un proceso de desintoxicación, en el buen término de la palabra, que veremos por dónde sale”, apunta.

“La Junta debe de empezar a pensar en el montón de muchachos que tiene, en cómo sacarlos de las plazuelas y devolverlos a los campos, que más controlados y con más seguridad estarán”, insiste el máximo responsable del arbitraje en Salamanca. Que ‘añora’ los tiempos en los que el mayor problema de un árbitro era que le dijeran que era “malo”: “Eso iba dentro del cargo y lo aceptamos, casi nadie se lo decía a la persona sino al que saca las tarjetas, a los jugadores también se le dice que son malos, era así”.