Lorenzo Santolino, optimista para el nuevo Mundial de Rally

Lorenzo Santolino ha arrancado este sábado su primera participación en el Desert Challenge de Abu Dhabi, segunda prueba del nuevo Mundial de Rallyes desérticos tras el Dakar, y en el que defiende puntos para la clasificación de pilotos y para su marca.

Se trata de una nueva experiencia que tendrá continuidad con los rallys de Andalucía y Marruecos en una temporada que va a ser muy completa. De momento, este sábado tocaba una etapa prólogo muy corta diseñada exclusivamente para determinar el orden de salida.

Esta primera especial constaba de poco más de dos kilómetros sobre arena, era casi un visto y no visto y las diferencias han sido muy escasas entre los pilotos. Santolino se mide aquí a buena parte de sus rivales en el Dakar, ya que es fijo en este ‘moto GP’ de las dunas, aunque aquí es el único español y único piloto de Sherco.

Estaba previsto un coeficiente ‘8’, por lo que los tiempos se han multiplicado por ocho para condicionar estrategias porque la etapa servía para determinar la posición de salida para la primera etapa en línea, de cerca de 300 kilómetros entre especial y enlace, por lo que el ‘aperitivo’ de este sábado tenía cierta importancia.

Santolino ha logrado el décimo mejor tiempo en el prólogo y se ha distanciado 56 segundos en total al multiplicar por ocho los tiempos. Ha habido lucha porque el resultado era importante por un motivo: los más rápidos elegían posición de salida. La etapa la ha ganado el desconocido Docherty, seguido de algunos ‘gallos’ de la especialidad: Walkner, Price y Benavides.

Y luego ha llegado el momento de tomar la decisión. Por orden de tiempos del prólogo se podía elegir posición de salida el domingo y, cuando le ha tocado, el salmantino ha podido coger el sexto, de los primeros del día, algo que se notará aunque su objetivo aquí es coger ritmo en dunas, que va a ser el 80% del terreno en el que se compita. Los grandes favoritos al triunfo final saldrán más atrás porque eligieron los últimos puestos al tener mejores tiempos en el prólogo.

“Especial, muy cortita, dos kilómetros, tenía un coeficiente por 8 por eso las diferencias tan claras. Me he encontrado bien, el terreno era un poco duro y patinaba, aunque estábamos al lado del mar no era arenoso como esperaba. Buena toma de contacto para mañana, ahora tenemos que elegir la posición de salida los 15 primeros, así que a ver qué eligen”, ha comentado.

“Este domingo es una especial que sale cerca del circuito de Yas Marina y vamos buscando el gran erg de dunas, acabamos en el vivac donde estaremos instalados. Se prevé que sean zonas rápidas de pistas y algunos cruces de dunas, en principio pequeñas, para luego sí entrar en este gran erg donde estaremos tres días que es 100% de dunas grandes y dunas cortadas”, ha comentado.