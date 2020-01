Lorenzo Santolino aguanta entre los mejores en las dunas del Dakar

El piloto salmantino Lorenzo Santolino (Sherco) ha sufrido en la quinta etapa pero se mantiene entre los quince mejores del Dakar 2020. Precisamente esa ha sido su posición en la etapa y la que ocupa en la general, con el ‘top ten’ a poco más de un cuarto de hora. Los pilotos afrontaban hoy casi 500 kilómetros entre Al-Ula y Ha’il, con 353 kilómetros de especial y 211 de enlace. Iba a ser una etapa 100% en área y aparecían las primeras grandes dunas árabes, con sus peculiaridades, y eso ha marcado la etapa.

La etapa la ha ganado el vigente campeón, Toby Price (KTM), que acosa el liderato y el dominio de Honda, y que le ha metido solo 1.12 a Pablo Quintanilla (Husqvarna) y 2.31 a Andrew Short (Husqvarna). Ricky Brabec (Honda) ha llegado a poco más de tres minutos y mantiene el liderato por algo más de nueve minutos con Price (que tiene 2 de penalización) y once con su compañero en la marca japonesa Kevin Benavides. El mejor español del día ha sido Joan Barreda, sexto a nueve minutos, y Betriu y Santolino han entrado 14 y 15, respectivamente, separados por segundos. Santolino es decimoquinto en la general.

“Ha sido una etapa muy física, todos los kilómetros completamente de arena. Esperaba dunas más tipo Marruecos o Perú, han sido más ondulaciones, algunos valles muy grandes, bajadas, pero no cordones de dunas cortadas, pero en general era bastante plano y bastante rápido, y el problema era ese. Mucha hierba de camello, baches, pequeños cortados, se puede ir rápido, vamos todo el rato por encima de 100 km/h, entonces un poco peligroso en ese sentido”, ha dicho el piloto.

“He empezado bien, a los 40-50 kilómetros me he ido un poco largo en un way point, ha pasado Caimi delante y luego he ido prácticamente con él toda la etapa, aunque desde atrás han venido Quintanilla y Short, que llevaban un ritmo muy alto y se han ido adelante. He ido un rato solo, luego le he vuelto a coger y me ha ayudado para centrarme en el pilotaje, que es fácil caerse mirando el road book”, ha dicho.

La sexta etapa, este día 10 de enero, otra etapa maratoniana con 353 de enlace y 477 de cronometradas entre Ha’il y Riyadh: la especial es 100% arena y fuera de pista, con mucha dunas.

CLASIFICACIÓN. ETAPA 5

1. T. Price (KTM) 3h57.33

2. P. Quintanilla (Husqvarna) a 1.12

3. A. Short (Husqvarna) a 2.31

15. L. Santolino (Sherco) a 15.48

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. R. Brabec (Honda) 19h07.19

2. T. Price (KTM) a 11.06

3. K. Benavides (Honda) a 11.32

7. J. Barreda (Honda) a 31.24

15. L. Santolino (Sherco) a 1h 12.54