“¡Lo que he hecho!”, la reacción de Félix Aparicio a su récord de precocidad

El año 2021 no se le va a olvidar en la vida al piloto salmantino Félix Aparicio. Por todo, además.

Para empezar, fue el piloto más joven de la historia en abordar el Campeonato de España de Turismos (en su categoría sénior); para seguir se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar una carrera del CET, que fue el pasado mes de julio en el histórico Jarama madrileño, y para acabar... Para acabar, Félix Aparicio ha sido el piloto más joven de la historia (con sus 16 añitos a cuestas) en ganar el Campeonato de España de Turismos.

“Todavía no me lo creo, ha sido impresionante”, apunta el jovencísimo piloto charro al que rápido se le viene a la mente su escudería [Teo Martín Motorsport]: “Todo ha sido gracias a ellos...”, se deshace en el elogio.

Pero lo cierto, es que no, que Félix Aparicio también ha aportado su talento y su precocidad para la causa: “He ido creciendo y mejorando carrera tras carrera, cuando en Valencia me puse líder [en el Ricardo Tormo en el mes de septiembre y ante 4.000 personas] me surge esta oportunidad y no la he desaprovechado. No lo he hecho porque al final esto es el esfuerzo desde muy pequeño y mi reto es vivir de este mundo, que es lo que quiero”, afirma el piloto charro, que al ver la bandera a cuadros el pasado fin de semana en Barcelona a bordo de su Honda Civic Type R número 33 le salió su récord de velocidad por la boca a gritos: “¡Mira lo que he hecho, lo que he hecho!”, es lo primero que le salió. Y no era para menos.

Fue la única exhibición pública de felicidad o de algún otro estado de ánimo durante todo el Gran Premio. En el resto, fue el joven de hielo: “Corrió con la calculadora en la cabeza”, reconoce Félix Aparicio padre. “Me sorprendí a mí mismo porque no estuve nada nervioso. Corrí muy tranquilo y seguro de que lo que iba a hacer”.

La bandera a cuadros no solo le dio el título y el récord de precocidad [pues junto con el título sénior también se proclamó campeón de su categoría, la júnior] sino que ponía fin a su temporada de ensueño. “Lo primero que he hecho ha sido pensar en todo lo que he crecido en una sola temporada. He mejorado en todos los aspectos y eso es lo que más me gusta”, afirma.

Y, después, ya tiene en mente sin nombrarla a la próxima temporada. “Veremos qué es lo que quiere la marca...”. Entre los sueños que tenía a prinicipio de esta temporada redonda estaban el GT3 o Le Mans: “Me gustaría competir en el GT3, a nivel europeo, o en el Campeonato de Le Mans, a nivel mundial”, declaró a LA GACETA nada más descorchar su curso irrepetible.