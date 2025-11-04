Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Laura Solares a su llegada a la meta.

Laura Solares amplía el palmarés del equipo Mirat con un nuevo triunfo en la Copa de España

También, Carla Bañuls, que debutará el próximo fin de semana en el Europeo Junior, acabó cuarta en Amurrio

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:20

Tras el parón por la primera concentración de la pretemporada, el equipo Mirat volvió a pedalear para afrontar un nuevo capítulo de la Copa de España, desplazándose al País Vasco con la junior Carla Bañuls y las cadetes Laura Solares y Chavela González. Un fin de semana donde las corredoras del equipo salmantino compitieron el sábado en Amurrio y el domingo en Karrantza dejando, de nuevo, una brillante actuación.

En la localidad alavesa de Amurrio, Carla Bañuls rozó el podio con una cuarta posición en la prueba internacional junior. Por su parte, Laura Solares, pese a no tener un buen día, finalizó sexta en la categoría cadete.

24 horas después, el equipo charro puso rumbo a Karrantza, donde disputó una nueva prueba puntuable. Sobre un circuito embarrado, Laura Solares demostró que se le da bien este tipo de condiciones, y logró su primera victoria de la temporada, cruzando la meta en solitario y estrenando su palmarés en cadetes. Mientras, en la categoría junior, Carla Bañuls volvió a quedar cuarta, donde una mala salida la hizo perderse hasta la décima posición e ir remontando durante toda la carrera

El próximo fin de semana,Carla Bañuls debutará en el campeonato de Europa, en lo que será su primera experiencia internacional como junior en su primer año. Y, otra parte del equipo del Tormes disputará competiciones de ciclocross regionales, y otras corredoras comienzan su andadura en la copa de España de Pista.

