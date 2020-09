Las federaciones piden a la Junta iniciar los torneos autonómicos en noviembre

Las federaciones autonómicas piden a la Junta de Castilla y León que los equipos de deportes colectivos puedan entrenar con contacto en octubre y además que el inicio de las competiciones autonómicas sea el 1 de noviembre. Esa es la hoja de ruta que marca la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (AFEDECYL). “En el mundo del deporte estamos acatando las normas y no somos ningún rebrote y es que hasta ahora solo hemos recibido por parte de las autoridades la misma respuesta: no, no y no”, apunta el presidente de AFEDECYL, Gerardo García Alaguero, quien recuerda que otras actividades como el ocio nocturno tuvieron la opción de volver y la Junta ha tenido que dar un paso hacia atrás.

García Alaguero en representación de las federaciones autonómicas ya ha mantenido reuniones con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, con la directora general de Deportes, María Perrino, y con la Consejería de Sanidad en los últimos días. “Les hemos expuesto que en otras comunidades se permite el entrenamiento con contacto y esperamos que en esta semana o en la próxima nos autoricen a que sea así”, indicó el presidente de AFEDECYL.